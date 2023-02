Lesy ČR zřídí fond na obnovu a zakládání větrolamů se 150 miliony korun

Karel Zvářal 17.2.2023 14:52

To je slovo do pranice, jeden hektar větrolamu ochrání další až dvě stovky těch obdělávaných! Snad tímto aspoň částečně ustane ten křik po obnově stromořadí kolem často špatně udržovaných (neprohrnovaných, neposypovaných) okresek. Větrolamy do polí patří. Palec hore!

Odpovědět