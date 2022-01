Letadla létají po světě naprázdno, protože musí

Zbyněk Šeděnka 10.1.2022 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl

To není ani tak o potřebě dělat z EU blbce. To oni zvládnou sami. Jedná se o to že většina lidí je chtivá bulváru. Proč jsou v televizi úspěšné pořady jako Výměna manželek, nebo ten diskusní pořad Jílkové? Jsou tam konflikty a to lidi rajcuje. Mě u Výměny manželek bavilo ze začátku pár dílů, které byly pohodové, jenže ty měly malou sledovanost. Třeba ten díl, kdy letěla jedna paní až do Argentiny k českým přistěhovalcům a od nich jedna letěla k nám na výměnu. Úžasně pohodový díl. Jenže to lidi nebavilo. Když je tam konflikt od rána do večera, tak je to o něčem úplně jiném. A na to se zase nedívám já. A stejné je to s těmi letadly. Kdyby bulvár napsal pravdu, neměli by takovou čtenost jako když se napíše, že po Evropě lítají tisíce prázdných letadel.

Odpovědět