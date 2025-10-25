Letos popeláři svezli v Praze již 14 600 tun bioodpadu, více než loni
Svážet bioodpad začali letos pražští popeláři 1. března, tedy o měsíc dříve než obvykle. Město tím reagovalo na teplejší počasí a delší sezonu zahradnických prací, kdy majitelé rodinných domů a zahrad začínají s péčí o zeleň dříve a končí později. "Popeláři proto uzavřou hlavní část bioodpadové sezony tentokrát až zhruba v půli prosince," uvedl mluvčí PSAS Alexandr Komarnický.
Podle dostupných dat dosahuje kompost výborné kvality, uvedly služby. "Obyvatelé hlavního města třídí rostlinné zbytky bez sáčků, díky čemuž je v něm jen zanedbatelné množství plastů. Možnost separace bioodpadu navíc pomáhá lidem ušetřit na poplatcích za svoz směsného odpadu," uvedl Komarnický.
Služby připomněly, že do hnědých popelnic patří výhradně neznečištěné rostlinné zbytky, například listí, tráva, plevel, větvičky, ovoce nebo zelenina. Naopak pečivo, maso, mléčné výrobky, vejce, obaly či použitá podestýlka domácích zvířat do bioodpadu nepatří. Takto vytříděný materiál umožňuje kompostárnám vyrábět kvalitní kompost, který se následně vrací zpět do přírody jako organické hnojivo.
reklama