https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/letos-popelari-svezli-v-praze-jiz-14.600-tun-bioodpadu-vice-nez-loni
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Letos popeláři svezli v Praze již 14 600 tun bioodpadu, více než loni

25.10.2025 17:00 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Zhruba 14 600 tun rostlinného bioodpadu svezli za prvních devět měsíců letošního roku popeláři v hlavním městě. Loni to za celý rok bylo asi 16 650 tun, informovaly Pražské služby (PSAS). Lidé mohou rostlinný odpad ukládat přibližně do 46 700 hnědých popelnic, kromě toho také do velkoobjemových kontejnerů nebo jej odvážet na kterýkoli ze sběrných dvorů. Rostlinné zbytky se po zpracování mění v kompost, který se vrací zpět do přírody jako hnojivo.
 
Zájem lidí v hlavním městě o třídění bioodpadu podle PSAS stoupá. Loni od ledna do srpna popeláři svezli zhruba 11 000 tun bioodpadu a za celý rok pak 16 656 tun. "Od roku 2020, kdy se v ulicích metropole začaly objevovat první typicky hnědé popelnice, stoupl jejich počet na neuvěřitelných 46 760 a jsem si jistý, že další budou postupně přibývat," sdělil ředitel podniku Patrik Roman.

Svážet bioodpad začali letos pražští popeláři 1. března, tedy o měsíc dříve než obvykle. Město tím reagovalo na teplejší počasí a delší sezonu zahradnických prací, kdy majitelé rodinných domů a zahrad začínají s péčí o zeleň dříve a končí později. "Popeláři proto uzavřou hlavní část bioodpadové sezony tentokrát až zhruba v půli prosince," uvedl mluvčí PSAS Alexandr Komarnický.

Podle dostupných dat dosahuje kompost výborné kvality, uvedly služby. "Obyvatelé hlavního města třídí rostlinné zbytky bez sáčků, díky čemuž je v něm jen zanedbatelné množství plastů. Možnost separace bioodpadu navíc pomáhá lidem ušetřit na poplatcích za svoz směsného odpadu," uvedl Komarnický.

Služby připomněly, že do hnědých popelnic patří výhradně neznečištěné rostlinné zbytky, například listí, tráva, plevel, větvičky, ovoce nebo zelenina. Naopak pečivo, maso, mléčné výrobky, vejce, obaly či použitá podestýlka domácích zvířat do bioodpadu nepatří. Takto vytříděný materiál umožňuje kompostárnám vyrábět kvalitní kompost, který se následně vrací zpět do přírody jako organické hnojivo.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Fiakr v Praze na Staroměstském náměstí Foto: Steve Jurvetson Flickr Fiakry v Praze se stanou minulostí. Město vypovědělo koňským povozům nájemní smlouvu Vůz pro sběr odpadků Pražských služeb Foto: ŠJů (cs:ŠJů) Wikimedia Commons Odboráři Pražských služeb chtějí úpravy nové smlouvy o svozu odpadu Léto u Vltavy Foto: Skreidzleu Shutterstock První ročník festivalu Poznej Vltavu nabídl program na březích podél řeky v Praze

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Dušan Utinek: Varování všem vlastníkům lesů před Ivanem Brezinou

Diskuse: 48

Odborníci: Emisní povolenky zdraží zateplené nemovitosti, starší zlevní

Diskuse: 5

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 62

Lidé budou dnes v Brně demonstrovat proti tomu, aby Motoristé vedli ministerstvo životního prostředí

Diskuse: 40

Kryštof Míšek: ETS2 tak snadno zastropovat nelze a dopad na domácnosti bude rozhodně větší

Diskuse: 36

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 6

Jáma po těžbě v lomu ČSA u Mostu se přirozeně napouští, za čas zmizí stroje

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist