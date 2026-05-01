Letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961
Kromě letoška se za posledních 66 let stalo jen jednou, že by za březen a duben dohromady spadlo pod 40 milimetrů srážek. Bylo to v roce 1974, kdy meteorologové zaznamenali 38 milimetrů srážek.
I po celý loňský rok byl podle ČHMÚ srážek podprůměrný objem, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Také zima byla s výjimkou letošního února chudá na srážky, sněhu bylo podprůměrné množství a roztál mimo hřebeny hor většinou už koncem února. Je tedy podle meteorologů jasné, že vláha v krajině aktuálně chybí.
"Nejvíce je to vidět ve svrchní vrstvě půdy, ale také u hladin podzemních vod. Hluboké vrty jsou na tom aktuálně nejhůře nejen v porovnání se všemi dubny od roku 1991, ale dokonce se všemi měsíci od tohoto data," sdělili meteorologové.
Portál InterSucho dnes na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, je na 60 procentech území Česka. Kromě aktuálního malého objemu srážek je podle odborníků z portálu příčinou sucha také předchozí malý objem srážek v zimě, až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.
