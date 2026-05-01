https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/letosni-brezen-a-duben-spadlo-v-cesku-nejmene-srazek-za-cele-sledovane-obdobi-od-roku-1961
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Letošní březen a duben spadlo v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961

1.5.2026 20:39 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Antonio Jordán / Imaggeo
Za letošní březen a duben spadlo dohromady v Česku nejméně srážek za celé sledované období od roku 1961. Oznámil to dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X. Za oba měsíce napršelo v průměru celkem jen 32 milimetrů vody, tedy 32 litrů na metr čtvereční. Nedostatek vláhy se podle meteorologů projevuje jak ve svrchní vrstvě půdy, tak i na hladinách podzemních vod.
 
Průměrný objem srážek za měsíce březen a duben za celé období od roku 1961 činí podle ústavu 83 milimetrů. Letošní rok je tak výrazně podprůměrný. "Především měsíc duben srážkovou činností opravdu šetřil a v průměru na celé naše území spadlo pouze 13 milimetrů," uvedli meteorologové.

Kromě letoška se za posledních 66 let stalo jen jednou, že by za březen a duben dohromady spadlo pod 40 milimetrů srážek. Bylo to v roce 1974, kdy meteorologové zaznamenali 38 milimetrů srážek.

I po celý loňský rok byl podle ČHMÚ srážek podprůměrný objem, zatímco teploty byly naopak nadprůměrně vysoké. Také zima byla s výjimkou letošního února chudá na srážky, sněhu bylo podprůměrné množství a roztál mimo hřebeny hor většinou už koncem února. Je tedy podle meteorologů jasné, že vláha v krajině aktuálně chybí.

"Nejvíce je to vidět ve svrchní vrstvě půdy, ale také u hladin podzemních vod. Hluboké vrty jsou na tom aktuálně nejhůře nejen v porovnání se všemi dubny od roku 1991, ale dokonce se všemi měsíci od tohoto data," sdělili meteorologové.

Portál InterSucho dnes na síti X uvedl, že výrazné sucho, kdy je vláhy už citelný nedostatek, je na 60 procentech území Česka. Kromě aktuálního malého objemu srážek je podle odborníků z portálu příčinou sucha také předchozí malý objem srážek v zimě, až o tři týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist