https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/letosni-rok-chudy-na-srazky-potrapil-jihomoravske-rybare-voda-chybela
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Letošní rok chudý na srážky potrápil jihomoravské rybáře, voda chyběla

19.9.2025 19:22 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Letošní rok chudý na srážky potrápil jihomoravské rybáře. V některých rybnících jim chyběla voda natolik, že museli ryby vylovit a umístit do jiného rybníku. Obvykle šlo o násadové ryby. Rybáři výjimečně řešili i úhyny ryb kvůli nedostatku vody a kyslíku. Některé rybníky přitom od začátku roku vodu postrádají a rybáři ani nepočítali, že by je letos zarybňovali. Přesto ředitel Rybářství Hodonín Jiří Janoštík a ředitel Rybníkářství Pohořelice Ivan Šútovský doufají, že po výlovech nakonec sezona dopadne alespoň jako průměrná, řekli ČTK.
 
Srážkově byl letos normální pouze červenec, všechny ostatní měsíce byly podprůměrné, což se podepsalo na množství vody v potocích a řekách, a tím pádem i v rybnících. "Ale nejsme na tom ještě zdaleka tak špatně jako kolegové v jižních Čechách, kteří měli vody ještě méně," připomněl Janoštík. Pohořeličtí například loni měli 50 hektarů rybníků bez vody, letos počítali se 100 hektary, ale bylo to ještě více. "A to do toho nepočítáme rybníky, kde chybí třeba polovina objemu vody," řekl Šútovský.

Vzhledem k tomu, že sušší nebo velmi horké počasí bývá v Česku na jaře a v létě standardem, rybáři se přizpůsobili. V některých rybnících snížili množství chovaných ryb, upravili techniku přikrmování a také do vybraných rybníků umístili měřicí stanice, které snímají množství kyslíku ve vodě a automaticky odesílají varovnou zprávu na mobil. Rybáři tak mohou zasáhnout dříve, než úhyn nastane. "Rybáři také nosí měřicí přístroje u sebe a zjišťují, jak to v rybníce vypadá, než se pro nějaký zásah rozhodnou," doplnil Šútovský.

Podle Janoštíka je potřeba stále myslet na to, že jde o práci s přírodou, která může i zkušené rybáře stále překvapovat a je potřeba k ní přistupovat s pokorou. Ryby by podle něj mohly být na trhu za cenu stejnou jako loni. "I když bychom rádi promítli zvýšení vstupů do koncové ceny, ale uvidíme, jak na to budou reagovat zákazníci," řekl Janoštík.

Aby v Hodoníně nebyli závislí pouze na prodeji ryb, pracují na tom, že je budou i zpracovávat a prodávat výrobky z ryb. To by mělo ekonomiku podniku vylepšit a učinit odolnější.

Oba podniky také plánují slavnostní výlovy, loni do nich negativně zasáhly zářijové povodně. Hodonínští budou slavnostně lovit Dvorský rybník přímo u sídla společnosti 4. října, Pohořeličtí tradiční Vrkoč u Ivaně od 24. do 26. října. Na tyto akce každoročně míří tisíce návštěvníků.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Klesající hladina řeky Foto: Depositphotos Některé jihočeské řeky mají kvůli suchu méně vody, než je obvyklé Orlická přehrada Foto: Depositphotos Povodí Vltavy nabízí vytažení lodí z Orlíku jeřábem. Hladina je kvůli suchu nízko Nové mlýny při západu slunce Foto: Daniel Baránek Wikimedia Commons Kvalita vody v nádržích se kvůli suchu zhoršuje, upozorňuje Povodí Moravy

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Jan Palaščák: Čínské technologie ohrožují energetiku

Diskuse: 40

ŘSD nepočítá s šestikilometrovým tunelem na připravované silnici I/35 v Turnově

Diskuse: 1

Karel Zvářal: Pan Millan Millan a land-use jako druhá (biofyzikální) noha globálního oteplování

Diskuse: 202

Jiří Hušek: Pro připomenutí: shrnutí závěrů odborné skupiny k problematice trampingu v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Diskuse: 9

Povodňový park v Židlochovicích obstál při zátěži. Teď bojuje o hlasy v soutěži

Diskuse: 9

V Železných horách objevili vzácný šáchor Micheliův. Na vhodné podmínky dokáže čekat až 20 let

Diskuse: 2

Ministři EU odložili hlasování o návrhu Evropské komise na klimatický cíl pro rok 2040

Diskuse: 30
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist