Letošní rok chudý na srážky potrápil jihomoravské rybáře, voda chyběla
Vzhledem k tomu, že sušší nebo velmi horké počasí bývá v Česku na jaře a v létě standardem, rybáři se přizpůsobili. V některých rybnících snížili množství chovaných ryb, upravili techniku přikrmování a také do vybraných rybníků umístili měřicí stanice, které snímají množství kyslíku ve vodě a automaticky odesílají varovnou zprávu na mobil. Rybáři tak mohou zasáhnout dříve, než úhyn nastane. "Rybáři také nosí měřicí přístroje u sebe a zjišťují, jak to v rybníce vypadá, než se pro nějaký zásah rozhodnou," doplnil Šútovský.
Podle Janoštíka je potřeba stále myslet na to, že jde o práci s přírodou, která může i zkušené rybáře stále překvapovat a je potřeba k ní přistupovat s pokorou. Ryby by podle něj mohly být na trhu za cenu stejnou jako loni. "I když bychom rádi promítli zvýšení vstupů do koncové ceny, ale uvidíme, jak na to budou reagovat zákazníci," řekl Janoštík.
Aby v Hodoníně nebyli závislí pouze na prodeji ryb, pracují na tom, že je budou i zpracovávat a prodávat výrobky z ryb. To by mělo ekonomiku podniku vylepšit a učinit odolnější.
Oba podniky také plánují slavnostní výlovy, loni do nich negativně zasáhly zářijové povodně. Hodonínští budou slavnostně lovit Dvorský rybník přímo u sídla společnosti 4. října, Pohořeličtí tradiční Vrkoč u Ivaně od 24. do 26. října. Na tyto akce každoročně míří tisíce návštěvníků.
