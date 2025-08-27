Letošní sucho a nedostatek srážek citelně dopadá na lesy, stromy zpomalily růst
Ve srovnání s dlouhodobým normálem z období let 2005 až 2024 současná produkce lesů významně klesá. "Přes 60 procent území je v současnosti v kategorii podprůměrné produkce a 20 procent území je dokonce v nejhorší kategorii s extrémně nízkým přírůstem," popsal situaci Krejza. Podle aktuální mapy dostupné na webu DendroNetwork je nejhorší situace v Jeseníkách, Novohradských horách a na Třeboňsku a také na jih od Prahy až k podhůří Šumavy. Aktuální vitalitu stromů a jejich chování mohou vědci sledovat díky síti stanic, které jsou rozmístěné v terénu po celém Česku na různých druzích stromů a v různých typech lesa.
Sucho nemá negativní dopad pouze na dospělé lesy, ale i na mladé lesy. Kvůli němu usychá i značná část nově vysázených stromů, které ještě nemají dostatečně hluboko kořeny, aby se dostaly k zásobám vody. Obnova takto uschlých čerstvě založených lesů znamená pro lesníky další náklady na obnovu.
reklama