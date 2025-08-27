https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/letosni-sucho-a-nedostatek-srazek-citelne-dopada-na-lesy-stromy-zpomalily-rust
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Letošní sucho a nedostatek srážek citelně dopadá na lesy, stromy zpomalily růst

27.8.2025 01:43 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Letošní sucho a vysoký srážkový deficit proti průměru citelně dopadá na lesy. Přes čtyři pětiny území jsou vystavené vyššímu vodnímu deficitu, než je pro toto období obvyklé, ve stromech je méně vláhy, což má zásadní dopad na jejich vitalitu. Mnohé stromy už výrazně zpomalily růst, i když je na to ještě brzy, někde jej dokonce zastavily, uvedl vedoucí sítě DendroNetwork Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe v týdenním souhrnu aktualit.
 
S výjimkou průměrně deštivého července jsou všechny letošní měsíce srážkově silně podprůměrné, což se na aktuální kondici lesů nepříznivě projevuje. "Lesy nemohou naplno plnit svou produkční funkci, tedy poskytovat dřevo v množství, na které jsme byli zvyklí v uplynulých letech," uvedl Krejza. Srpen sice ještě není u konce, ale už nyní je zřejmé, že bude také podprůměrný. Deficit se tak nadále zhoršuje.

Ve srovnání s dlouhodobým normálem z období let 2005 až 2024 současná produkce lesů významně klesá. "Přes 60 procent území je v současnosti v kategorii podprůměrné produkce a 20 procent území je dokonce v nejhorší kategorii s extrémně nízkým přírůstem," popsal situaci Krejza. Podle aktuální mapy dostupné na webu DendroNetwork je nejhorší situace v Jeseníkách, Novohradských horách a na Třeboňsku a také na jih od Prahy až k podhůří Šumavy. Aktuální vitalitu stromů a jejich chování mohou vědci sledovat díky síti stanic, které jsou rozmístěné v terénu po celém Česku na různých druzích stromů a v různých typech lesa.

Sucho nemá negativní dopad pouze na dospělé lesy, ale i na mladé lesy. Kvůli němu usychá i značná část nově vysázených stromů, které ještě nemají dostatečně hluboko kořeny, aby se dostaly k zásobám vody. Obnova takto uschlých čerstvě založených lesů znamená pro lesníky další náklady na obnovu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Poškozené borové porosty ve středních Čechách. Foto: Jan Řezáč VÚLHM V roce 2024 způsobil v lesích největší škody vítr krušnohorské bučiny Foto: Petr Zewlakk Vrabec Greenpeace Úřady chybovaly při schválení lesních plánů v Krušných horách, míní ombudsman Houbařka Foto: Depositphotos Češi loni chodili do lesů méně často, ale nasbírali víc hub i borůvek

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ministerstvo chce rozšířit program dotací na likvidaci azbestu i pro fyzické osoby

Diskuse: 3

Petr Kalla: Uschlé stromy u Šutky jako varování pro budoucnost městské zeleně a příklad potřebné změny ve výsadbách

Diskuse: 38

Nejhezčí německá turistická stezka letošního roku je hned za českými hranicemi

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 4

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 11

Pavla Setničková: Krajský úřad zastavil nevhodný developerský záměr na Šumavě

Diskuse: 12

Rybníky dokážou vytvořit dostatek potravy pro ryby, vyplývá z výzkumu

Diskuse: 30
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist