Liberec nechal na hřbitovech i přes kritiku pokácet 50 stromů

Liberec nechal na svých hřbitovech pokácet 50 stromů. Kritice kvůli tomu čelil na sociálních sítích, lidem vadilo hlavně kácení v Horním Růžodole. Podle mluvčí města Jany Kodymové byly ale stromy ve špatném stavu a místo nich budou zasazené nové. Na všech hřbitovech to bude 69 stromů a 45 tújí.

Způsob, jakým město přistoupilo ke kácení v Horním Růžodole, se nelíbí bývalé náměstkyni primátora odpovědné za zeleň Karolíně Hrbkové (Změna pro Liberec). "Je to starý hřbitov. Máme tam tři hroby a hodně tam chodíme. To, co se tam ale děje nyní, je něco strašného a ostudného. Vykácelo se téměř všechno, desítky stromů," řekla Hrbková ČTK. Městu podle ní chybí koncepce obnovy a údržby zeleně a řeší to jen kácením. To, že to jde dělat jinak, poukázala na příkladu Masarykovy ulice. Jde o promenádní třídu s alejí vedoucí z centra Liberce k zoo v Lidových sadech. "Zabránili jsme tam několikrát bezhlavému kácení a nyní se Liberec pyšní nejkrásnější ulicí v republice. Ty stromy tam jsou také staré a nemocné, ale snažili jsme se je tam udržet a ošetřit, protože pro některé z nás to smysl má," dodala.

Podle Kodymové ale bylo nutné stromy na hřbitově v Horním Růžodole pokácet, neboť ohrožovaly zdraví a životy lidí a padající větve poškozovaly hrobová místa. "Důvodem k tomuto nepopulárnímu kroku je, že dřeviny byly citelně napadené dřevokaznými houbami. Došlo u nich k rozkladu dřevní hmoty, šlo tedy o jasně nestabilní a deformované dřeviny," uvedla pro ČTK mluvčí. Radnice nechala na hřbitově v jeho pravé části a za centrálním křížem pokácet od loňského listopadu 21 lip a dva javory. Místo nich zatím v dolní části hřbitova vysadila sedm lip a 18 borovic a na podzim přibude pod centrálním křížem dalších 16 lip.

Poškozené stromy se kácely od loňského podzimu i na dalších hřbitovech v Liberci. V Ostašově na civilním hřbitově to bylo 12 javorů, v Ruprechticích s civilním a vojenským hřbitovem 13 lip, borovic, javorů a bříz a v Machníně dva javory. Navíc na vojenském hřbitově v Ostašově odumřela náhradní výsadba, letos se tam bude proto vysazovat osm habrů. S náhradní výsadbou se počítá i pro ostatní hřbitovy s výjimkou civilního v Ruprechticích. Odbor životního prostředí ji nenařídil kvůli velkému zájmu o hrobová místa na tomto hřbitově. "V Ruprechticích je dlouhodobě nedostatek volných míst," dodala Kodymová. Od loňského podzimu se ve větší míře kácelo v Liberci také v rekreačním areálu ve Vesci, ve špatném stavu tam bylo 23 javorů, jeden dub a jedna třešeň ptačí. Místo nich bylo zasazeno 22 javorů a dalších 20 přibude na podzim.

