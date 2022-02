Liberec si pořídí tomograf pro dřeviny, slibuje si od něj úsporu nákladů

Petr 11.2.2022 06:27

Akustický tomografie je metoda invazivní! V podstatě jde o zatloukání hřebíků po obvodu kmene až do živého dřeva, příčemž čímž silnější kmen, tím víc hřebíků se do něj nafláká. Deset, dvacet, třicet...

A každé poškození je poškození. Narušují se pletiva, do stromu se tím zanášejí viry, bakterie, plísně, houby...

Zatloukat desítky hřebíků do stromů je hulvátství.

