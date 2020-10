Liberecká zoo poslala jedno z odrostlých mláďat lva do Antverp

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | William Beem / Flickr Lvy berberské chová liberecká zoo od roku 2015, chovný samec je z olomoucké zoo a samice z jedné francouzské. Lev berberský patří k větším druhům lva, je zapsán v červené knize ohrožených zvířat. Ve volné přírodě byl vyhuben v 19. století a přežívá jen v zoologických zahradách a soukromých chovech.

Liberecká zoo už má jen jedno ze dvou loni narozených mláďat ohroženého lva berberského. Mladá samice odcestovala do zoologické zahrady v Antverpách, kde už na ni čeká nová lví smečka. ČTK to řekla mluvčí zoo Barbara Tesařová. Samec a samice se v liberecké zoo narodili loni v květnu, šlo o první úspěšný odchov.

"Byli spolu v jedné expozici. Už jsou odrostlí, začínají být pohlavně dospělí a hrozilo, že by se mohli pářit, proto bylo potřeba alespoň jednoho z nich umístit do nějakého jiného zařízení," uvedla Tesařová. Podle ní hledají umístění i pro mladého samce. "Zoologové jednají s dalšími zahradami, ale nějakou dobu tady ještě zůstane. Není o něj takový zájem," dodala.

Liberecká zoo je kvůli protikoronavirovým opatřením od pátku minulého týdne uzavřená. Vedení zoo předpokládá, že pokud to bude trvat dva týdny, přijde zahrada asi o 14.000 návštěvníků a 2,4 milionu korun na tržbách. "Pokud by to byl měsíc, tak by to bylo už 40.000 návštěvníků a 4,8 milionu korun na tržbách," uvedl již dříve ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

