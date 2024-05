Liberecká zoo se zapojila do záchrany nejohroženějšího orla na světě

Karel Zvářal 23.5.2024 11:59

200-300 párů není až tak málo, pokud se to v přírodě podaří udržet. Co je špatné, že zcela chybí na některých velkých ostrovech, a to vlivem téměř totální deforestace a intenzivního zemědělství. Nic proti záchranným chovům, ale měli by spíše přitlačit na zachování posledních původních habitatů, případně vytvářet tu a tam nové. Což se určitě snadno řekne, ale mnohem hůře udělá. Ale je-li orel o. jejich národním ptákem, měli by na tom zapracovat. Jinak hrozí, že "filipínská harpyje" bude nakonec přežívat jen v zajetí.

