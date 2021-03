Liberecká zoo získala dotaci na stanici pro zabavené šelmy

Licence | Některá práva vyhrazena Zdroj | ZOO Liberec Liberecká zoo takto v minulosti už několikrát pomohla. Naposledy to bylo v roce 2019, kdy se čtvrt roku starala o dvě bílé tygřice zabavené státem ze soukromého chovu.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberecká zoo získala bezmála devítimilionovou státní dotaci na vytvoření stanice pro dočasné umístění zabavených velkých šelem. Najednou tam bude moci držet dvě zvířata. Stanici chce zahrada začít budovat ještě letos. ČTK to řekl ředitel zoo David Nejedlo.

Na stanici chce přeměnit takzvanou izolaci. "Občas jsme tam šelmy drželi už dříve, když jsme je potřebovali izolovat, nebo třeba po transportu, ale samozřejmě je to staré a neodpovídá dnešním normám, takže se to musí předělat," uvedl Nejedlo. Uvnitř budovy budou vyhřívané ubikace a venkovní výběh bude obehnaný betonovou zdí. "Není to pro trvalé držení šelem, ale dočasné, než se vyřeší jejich osud," dodal ředitel zahrady.

Liberecká zoo takto v minulosti už několikrát pomohla. Naposledy to bylo v roce 2019, kdy se čtvrt roku starala o dvě bílé tygřice zabavené státem ze soukromého chovu. Zahrada je tehdy dočasně umístila do svého pavilonu šelem. Místo ale pro ně měla tehdy jen díky tomu, že mláďata chovaných lvů berberských byla ještě natolik malá, že je bylo možné dočasně přemístit do uvolněné expozice mimo tento pavilon.

Liberecká zahrada je jednou ze tří organizací podpořených ze Státního fondu životního prostředí v programu určeném k vytvoření zázemí pro zabavené šelmy. Táborská zoo by z tohoto programu měla dostat 8,5 milionu korun na vytvoření chovatelských podmínek pro chladnomilné šelmy a ZO ČSOP Vlašim skoro 5,5 milionu na vybudování chovných kapacit pro rysy ostrovidy a vlky obecné.

reklama