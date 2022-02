Liberecká zoo získala vzácné žabky listovnice pestré, v Evropě je teprve třetí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberecká zoo začala s chovem vzácných malých žabek listovnic pestrých, v Evropě je kromě ní mají jen dvě jiné instituce. Návštěvníci liberecké zahrady je mohou ode dneška vidět v pavilonu tropů. Podle ní jde o výjimečný a raritní druh.

V Evropě tyto žabky chovají jen Merrist Wood and Guilford College ve Velké Británii a německá Zoo Chemnitz (Saská Kamenice). Právě od ní liberecká zoo získala šest těchto žabek a umístila do nového paludária v pavilonu tropů. "Paludárium je kombinace akvária a terária v jedné nádrži, která je osázena živými rostlinami a díky optimální teplotě a vlhkosti přibližuje chovaným zvířatům v co nejvyšší možné míře jejich přirozené prostředí. Naše paludárium má uvnitř nainstalované mlžení, rosení a vodopád. Voda uvnitř teče přes filtrační systém s automatizovaným doplněním vody,“ uvedla zooložka Petra Hnidová.

Listovnice pestrá je tři až pět centimetrů velká žába, která se vyskytuje v tropických a subtropických lesích, mokřadech a vlhkých křovinatých oblastech Jižní Ameriky. Aktivní je v noci. Přes den odpočívá na listech rostlin a spoléhá na své nenápadné maskovací zbarvení. "V klidu je totiž celá zelená a dokonale splývá s podkladem. Zelené zbarvení dokáže přizpůsobit barvě listů," uvedla zooložka. Jedinečný je podle ní pohyb těchto žabek. "Žába listovnice se zpomaleně pohybuje po hubených a dlouhých končetinách a při tom odhaluje své výrazné žlutooranžové boky a vnitřní strany končetin s fialovými nepravidelnými pruhy," dodala.

Chov v lidské péči patří k těm náročnějším. "Listovnice jsou velmi citlivé a jejich rozmnožování a následný odchov je ovlivněn mnoha faktory, mezi které patří například stabilní vyšší vzdušná vlhkost a optimální teplota 25 - 28 stupňů Celsia přes den, o pár stupňů nižší v noci. I proto jsou listovnice pestré v zoologických zahradách chovány poměrně vzácně," dodala mluvčí zoo Barbora Tesařová.

reklama