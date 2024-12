Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Liberecký kraj chce pro šest svých areálů připravit projekty energetických úspor, náklady na jejich realizaci předběžně odhaduje na 100 milionů korun. K přípravě projektů chce využít program Nová ELENA, náklady na samotnou realizaci by se pak měly splatit úsporami, řekl ČTK náměstek hejtmana Jiří Ulvr (Starostové pro Liberecký kraj). Z Operačního programu Životní prostředí by na poradenství a přípravu projektů mohl kraj získat bezmála dva miliony korun."Máme nově v programovém prohlášení větší důraz na EPC projekty (Energy Performance Contracting) a hledání úspor energií navazujících na ta základní opatření, která jsme udělali. Na většině budov, kde to šlo, tak jsme prováděli zateplování, výměny dveřních, okenních výplní, nová okna s vyšší energetickou neprostupností. Tady to jsou projekty, které by měly v těch objektech najít další možné úspory," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kra).

Projekty úspor chce kraj zpracovat pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě, Domov důchodců v Rokytnici nad Jizerou, Vyšší odbornou školu sklářskou a Střední školu v Novém Boru, Střední školu gastronomie a služeb v Liberci, Jedličkův ústav v Liberci a Střední školu řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou. " Chceme se proto zapojit do programu Nová ELENA, který podporuje v poskytování pomoci pro investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie," řekl Ulvr.

Podle Ulvra nejde jenom o investice do fotovoltaických elektráren. "Možností, jak uspořit energii, je mnohem víc, kupříkladu sklářské školy mají ambici využít odpadní teplo ze sklářských pecí, další příspěvkové organizace budou hledat úspory díky modernizaci zdroje vytápění. Mezi jiné varianty patří rovněž instalace vzduchotechnických systémů s rekuperací nebo takzvaných smart systémů, které umí regulovat vytápění na dálku, a to s přihlédnutím k rozvrhu vyučovacích hodin," řekl hejtmanův náměstek.

Program ELENA je společným nástrojem Evropské investiční banky a Evropské komise, podporuje přípravu projektů, které zlepšují energetickou účinnost a využití obnovitelné energie v budovách. Základním kritériem kraje pro výběr objektů do programu byly podle Ulvra náklady na energie. Nutné náklady na úsporná opatření se odhadují na 100 milionů korun. "Vzhledem k objemu investice a rozsahu opatření očekáváme dobu návratnosti kolem deseti let, díky tomu všemu bychom ale mohli uspořit až 40 procent z provozních nákladů," dodal.

