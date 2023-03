Liberecký kraj nabízí dotaci na sdílená kola, v Turnově k tomu vyhlásili anketu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Liberecký kraj nabízí dotaci na sdílená kola. V programu na podporu městské mobility, který schválili krajští zastupitelé, jsou tři miliony korun. Cílem je snížení individuální automobilové dopravy ve vybraných obcích v kraji, řekl na jednání zastupitelstva náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj), který materiál předkládal. Žadateli mohou být obce s rozšířenou působností, kterých je v kraji deset, získat mohou až půl milionu korun, maximálně 70 procent nákladů.

Žádosti o dotace bude možné podávat od 3. května do konce června. Mezi těmi, kdo o využití peněz z programu uvažují, jsou Nový Bor nebo Turnov. Podle starosty Nového Boru Jaromíra Dvořáka (Starostové pro Liberecký kraj) přišli s nápadem na sdílená kola sami obyvatelé města. "Než však takovou službu spustíme, chceme vědět, zda by lidé sdílená kola skutečně uvítali," řekl starosta. Město proto vyhlásilo anketu, obyvatel se radnice ptá, zda budou mít o službu zájem, k jakým účelům by kola využívali a také, kde by měla být umístěna stanoviště. Odpovídat mohou do pátku.

Pro anketu se rozhodli také v Turnově, vyhlásili ji včera a lidé mají čas do 28. dubna se ke sdíleným kolům vyjádřit. "Chceme zjistit zájem veřejnosti, uvědomujeme si, že má ten projekt nějaké hranice," řekl ČTK turnovský starosta Tomáš Hocke (Nezávislý blok). Kola podle něj nemohou používat například děti, protože v jejich případě je povinná přilba, problémem je i nedostatečná síť cyklostezek ve městě nebo náročný terén. "Na druhou stranu je to velká příležitost získat peníze z kraje na projekt, o kterém už delší dobu uvažujeme," dodal Hocke. Náklady město odhaduje na 600 000 korun.

Třeba v České Lípě využití sdílených kol zatím příliš nakloněni nejsou, řekla ČTK starostka Jitka Volfová (ANO). "Obáváme se nepořádku a problémů s tím spojených," přiznala. Ze zkušeností z jiných měst ví, že lidé často neodkládají kola na určená stanoviště a nechávají je pohozená různě po městě, kde blokují ulice nebo chodníky. Takové negativní zkušenosti má například i Liberec se sdílenými koloběžkami.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) jde o pilotní projekt, u něhož se počítá s napojením na nový odbavovací systém veřejné dopravy. "Cílem je usnadnit cestování, a to zejména tím, že lidé mohou po vystoupení z vlaku či autobusu pokračovat dál na kolech, přičemž by prvních 15 minut využití sdíleného kola bylo zdarma, a to především pro ty, kteří využívají aplikaci IDOLka," doplnil Půta. Nejde ale o jediný program na podporu rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji. Jen na dotacích rozdělí letos kraj 14 milionů korun. Nejvíc, 6,5 milionu, je určeno na výstavbu cyklostezek.

