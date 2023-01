Lidé loni šetřili plynem, u EG.D byla spotřeba nejnižší za devět let

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Spotřeba plynu byla loni v síti distribuční společnosti EG.D nejnižší za devět let. Celoroční spotřeba v síti EG.D byla loni 298 milionů metrů krychlových plynu, meziročně spotřebovali zákazníci o 16 procent plynu méně. Trend šetření potvrzují i čísla za prosinec, kdy energetici dodali domácnostem a firmám o 13 procent méně plynu než ve stejném měsíci roku 2021. Za prosinec to bylo 38,3 milionu metrů krychlových. ČTK to řekl mluvčí společnosti E.ON Roman Šperňák.

Oproti roku 2020 klesla spotřeba plynu dodaného EG.D o sedm procent. Loni se na zásobovacím území společnosti EG.D spotřebovalo nejméně plynu za posledních devět let. Nižší spotřeba byla naposledy v roce 2014, přibližně o deset milionů metrů krychlových. "Obecně lze rok 2022 nazvat rokem šetření. Projevilo se to hlavně v posledním čtvrtletí a zejména u plynu. Domácnosti i firmy začaly hledat úspory v energiích. Svou roli sehrálo i počasí. Loňský rok byl v průměru o jeden stupeň Celsia teplejší než rok 2021," řekl vedoucí dispečerského řízení sítí EG.D Petr Vaculík.

Celoroční trend potvrdila i prosincová data. Podle firemních měření byla průměrná venkovní teplota v prosinci na jejím distribučním území 0,6 stupně Celsia, nejméně za posledních pět let. Přesto dodala firma loni v prosinci odběratelům o zhruba 5,6 milionu metrů krychlových plynu méně než v posledním měsíci předchozího roku. "Pro srovnání můžeme uvést, že vůbec nejvyšší průměrná prosincová venkovní teplota 2,6 stupně Celsia za uvedené období byla v roce 2020, a i přesto byla tehdy spotřeba vyšší o 11,4 procenta než v loňském roce," uvedl Vaculík.

Společnost EG.D ze skupiny E.ON distribuuje plyn v Jihočeském kraji a v okrese Pelhřimov na Vysočině. Elektřinu pak v Jihočeském a v Jihomoravském kraji, v částech Zlínského a Olomouckého kraje a na Vysočině. Loni klesla i spotřeba elektřiny, meziročně o 4,5 procenta. Byla tak téměř stejná jako v roce 2020.

Energie loni výrazně zdražily kvůli ruskému útoku na Ukrajinu a následné nestabilitě dodávek fosilních paliv z Ruska. Česko se snaží zbavit závislosti na ruských dodávkách. Podle ministra Jozefa Síkely (za STAN) byla loni v únoru česká závislost na plynu z Ruska 98 procent, od září podle informací ministerstva průmyslu do ČR žádný ruský plyn nepřichází. Většina dodávek je z Norska, kromě nich Česko nakupuje i zkapalněný zemní plyn (LNG) zejména z USA.

Česká energetická skupina E.ON má asi 3500 zaměstnanců. Prostřednictvím své distribuční sítě dlouhé 66.000 kilometrů zásobuje elektřinou 1,1 milionu zákazníků především z jižních Čech, Vysočiny a jižní Moravy. Její tržní podíl činí asi 21 procent. V distribuci plynu disponuje více než 4000 kilometrů dlouhou sítí, zásobuje 110 000 odběrných míst a její podíl na trhu s plynem v ČR je asi 10,5 procenta. Dvě klíčové společnosti skupiny E.ON ČR, firmy EG.D a E.ON Energie, měly v roce 2021 v součtu zisk po zdanění 6,07 miliardy korun. Zisk obou společností meziročně stoupl zhruba o miliardu.

