Lidé mohou v Olomouckém kraji do konce prázdnin žádat o dotaci na kotle

Zájemci z Olomouckého kraje, kteří mají v plánu výměnu starého kotle na pevná paliva za moderní a ekologický typ zdroje tepla pro své domovy, mohou do konce prázdnin požádat kraj o dotace. Příjem žádostí do čtvrté vlny spustilo hejtmanství začátkem června, v současnosti eviduje 1239 žádostí v hodnotě 178,1 milionu korun. Z celkově vyčleněné částky 245,5 milionu korun pro toto kolo dotací je tak k dispozici ještě 67,4 milionu korun, řekla mluvčí kraje Petra Pášová. Současná pomoc je cílena na tzv. nízkopříjmové domácnosti.

Na výměnu plynových kondenzačních kotlů mohou žadatelé získat maximálně 100 000 korun, u kotlů na biomasu je to 130 000 a u tepelných čerpadel až 180 000 korun. "Průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti nesmí překročit 170 900 korun. U některých členů domácnosti, jako například domácnosti složené čistě z osob pobírajících starobní nebo invalidní důchod třetího stupně, výši příjmu ověřovat nebudeme," uvedla krajská radní Zdeňka Dvořáková Kocourková.

O příspěvek na výměnu kotlů je v kraji stále velký zájem. V předchozích vlnách se však na několik set žadatelů ani nedostalo, poptávka po dotacích pokaždé výrazně převýšila vyčleněné částky.

Letos je naopak i na konci výzvy prostředků stále dostatek, podepsalo se na tom především posunutí termínu zákazu vytápění rodinných domů starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň třetí emisní třídy. Původně měl začít platit od letošního září. "Na to, že jsou finanční prostředky ještě k dispozici, má vliv i to, že se zákaz provozu nevyhovujících kotlů posunul o další dva roky," doplnila Pášová. Zájem žadatelů podle ní nelze také porovnávat s předchozími vlnami s ohledem na to, že ta současná je úzce zaměřena pouze na nízkopříjmové domácnosti.

Podrobnosti k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV. a kontakty na jednotlivé zaměstnance oddělení lze nalézt na webu www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

Olomoucký kraj doposud spustil tři dotační programy, v létě roku 2021 byla v létě vyhlášena ještě doplňková výzva tohoto programu. Doposud bylo za všechny vlny takzvaných kotlíkových dotací proplaceno 5603 žádostí téměř za 617 milionů korun.

