Lidé po celém světě si připomněli Den Země. Protesty i úklidy odpadků Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Letošní celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí následuje po týdnech extrémního počasí. Teploty v Thajsku vystoupaly na rekordní hodnoty a v Indii, která se rovněž potýká s vlnou veder, minulý týden zemřelo nejméně 13 lidí na úpal při slavnostním ceremoniálu, připomněla agentura Reuters.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Před budovou britského parlamentu se v pátek shromáždili aktivisté bojující proti změně klimatu, aby vyzvali k přijetí opatření proti globálnímu oteplování. Včera své protesty u příležitosti světového Dne Země zopakovali. Dobrovolníci po celém světě se zapojí do sázení stromů a úklidu odpadků. Letošní celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí následuje po týdnech extrémního počasí. Teploty v Thajsku vystoupaly na rekordní hodnoty a v Indii, která se rovněž potýká s vlnou veder, minulý týden zemřelo nejméně 13 lidí na úpal při slavnostním ceremoniálu, připomněla agentura Reuters. Klimatologové varovali, že průměrné globální teploty by mohly v letošním nebo příštím roce dosáhnout rekordních hodnot. V Londýně nevládní organizace, odbory a hnutí Extinction Rebellion svolaly čtyřdenní demonstraci, která začala již v pátek. Požadují změnu v přístupu k řešení současných krizí, zejména změn klimatu. "Dopady klimatických změn jsou tady," řekla v pátek Areeba Hamidová z vedení britské pobočky ekologické organizace Greenpeace. Hamidová uvedla, že když nyní navštíví své rodné Dillí, má pocit, jako by "strčila hlavu do trouby". Londýnská vlna veder v loňském roce podle ní byla jako "dystopický film". "To si už nemůžeme dovolit," dodala. Na shromáždění a pochody pro rodiny s dětmi hnutí Extinction Rebellion se přihlásilo asi 30 000 lidí. To znamená změnu strategie skupiny, která je známá svou rušivou taktikou, včetně blokování silnic, házení barev a rozbíjení výloh. Akce na Den Země proběhly také v Římě či americkém Bostonu. Velké úklidové kampaně se uskutečnily u jezera Dal v indickém Šrínagaru nebo na floridském Cape Coral, který zasáhl hurikán. V Peru šamani v pátek obětovali bohyni zvané Pachamama (Pačamama) neboli Matce Zemi. Šamani se žlutými květy a chřestítky obcházeli kolem papírové zeměkoule a prováděli očistný rituál. Zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) uvádí, že planeta je na cestě k oteplení o více než 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální době. "Příležitost k zajištění životaschopné a udržitelné budoucnosti pro všechny se rychle uzavírá. Rozhodnutí a opatření provedená v tomto desetiletí budou mít dopady nyní i na tisíce let," uvedl IPCC. Vlády po celém světě zdaleka nesplnily závazky pařížské dohody z roku 2015, podle níž mají omezit oteplování klimatu odklonem od fosilních paliv. Částečně je to způsobeno i krizemi, jako je pandemie covidu-19, ruská invaze na Ukrajinu, nedostatek potravin a napjaté vztahy mezi Čínou a USA, dvěma největšími producenty skleníkových plynů. Den Země byl poprvé uspořádán v roce 1970 americkými studenty, kteří chtěli prosadit přijetí nových zákonů a zvýšení rozpočtu na ochranu životního prostředí v USA. V ČR se poprvé připomínal v roce 1990. Také včera se uskutečnily tematické akce po celém Česku. V Praze si Den Země připomněli mimo jiné v parku v Malešicích, kde se konal festival ekologických a místních organizací. Zájemci si mohli mimo jiné vyzkoušet, jak se dají využít zbytky látek a textilu nebo si zacvičit jógu. Dílničky a interaktivní stanoviště přichystalo pro své návštěvníky také středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr. Brněnské středisko ekologické výchovy Lipka připravilo zábavní a zároveň osvětový program s podtitulem Planeta na talíři. Uskutečnily se zde kulinářské workshopy, ochutnávky, divadelní představení nebo bylinkové dílny. Zájemci mohli ochutnat například žaludovou kávu či objevovat jedlý plevel. V Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku pokřtili sochu žraloka bílého vyrobenou z kovového šrotu. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

