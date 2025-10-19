Lidé protestovali proti obsazení resortu životního prostředí Motoristy
Možný kandidát na ministra za Motoristy, jejich předseda Petr Macinka, už dříve dnešní demonstraci označil za snahu přepisovat výsledky voleb a obavy ekologů odmítá. Demonstranti dnes opakovaně hlasitě skandovali "Macinku nechceme".
Proti zpochybňování výsledků voleb demonstranty se vymezila například Martina Franková z katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy. "Respektujeme vyjednávání o vládní koalici, nicméně aktéři se pohybují na hřišti s jasně vymezenými hranicemi danými ústavním právem, a je právem občanů upozorňovat na tyto linie a riziko jejich překročení," řekla na demonstraci Franková. Politická strana, která nechápe, že kvalita životního prostředí určuje kvalitu lidského života, dává podle ní najevo, že nehodlá naplňovat ústavně zakotvenou ochranu životního prostředí.
Organizátoři dnes vyzvali předsedu ANO Andreje Babiše, který vyjednává o možné koaliční vládě s SPD a Motoristy, aby nenavrhoval do čela resortu nikoho, kdo by ve funkci škodil ochraně přírody. Zároveň vyzvali Petra Pavla, aby nejmenoval člověka, jehož cílem by bylo ochranu životního prostředí paralyzovat. Pavel podle ekologických organizací musí při jmenování trvat na důvěryhodném kandidátovi, jemuž jde o životního prostředí, opírá se o aktuální vědecké poznatky, a který nebude usilovat o snižování již existujících klimatických standardů.
Protestující také upozornili na vazby Motoristů na Institut Václava Klause, jehož mluvčím byl Macinka do zvolení poslancem. "Lidé, kteří se dnes na ministerstvo tlačí, jsou placeni a podporováni lidmi, kteří bojují za to, aby se v ČR dál těžilo hnědé uhlí, rušily se chráněné krajinné oblasti a za další nebezpečné kroky pro tuto zemi," uvedli organizátoři.
Výhrady k obsazení MŽP projevily vedle ekologických organizací stovky vědců a tisíce studentů v otevřených dopisech. Program Motoristů je podle ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské nejvíc protizelený ze všech stran a je založený na negaci kroků prospěšných životnímu prostředí.
Ekologové upozornili například na to, že Motoristé ve svém programu plánují zrušení dotačních programů pro domácnosti, jako je Nová zelená úsporám či tvz. kotlíkové dotace. Chtějí podle nich také opustit princip bezzásahovosti, který je důležitým bodem v ochraně národních parků.
Macinka v minulosti uvedl, že pokud by se Motoristé dostali do vlády, "poteče zelená krev". Program strany klade důraz na levnější paliva a energie a fosilní zdroje jsou podle nich nenahraditelné. Nechtějí podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Uvádí, že současný stav resortu vnímají jako překážku pro rozvoj českého průmyslu. Chtějí také odmítnout přijetí rozšířeného systému emisních povolenek EU ETS 2, který by zahrnoval silniční dopravu a vytápění.
Ekologové se v kvůli kandidatuře Motoristů sešli s Babišem již v pátek. Babiš jim údajně řekl, že jejich obavy chápe, ale že v tuto chvíli nemůže zařídit, aby resort vedl někdo jiný. Na tiskové konferenci pak Babiš označil požadavky na odebrání MŽP Motoristům za nesmyslné.
K demonstracím za důvěryhodného a kompetentního ministra životního prostředí se podle organizátorů přidá také Brno, kde se protest uskuteční ve středu 22. října od 17:00 na Náměstí Svobody.
