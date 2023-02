Lidé třídí nad očekávání, Krnov téměř zdvojnásobí počet nádob na kuchyňský odpad

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Město Krnov na Bruntálsku téměř zdvojnásobí počet kontejnerů, do nichž lidé odkládají kuchyňský odpad. Krnované totiž třídí více, než se čekalo. Deset nových hnědých kontejnerů město brzy rozmístí v ulicích Maxima Gorkého, Jiráskově, Seifertově, Jesenické, Petrovické a na náměstí Hrdinů. ČTK to sdělila mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Biologicky rozložitelný kuchyňský odpad se v Krnově začal třídit počátkem loňského září. Kontejnerů bylo původně 12. "Už na podzim jsme museli přidat jeden v Petrovické ulici, jelikož lidé třídili mnohem důsledněji, než jsme předpokládali. Průměrně totiž v jedné nádobě v listopadu skončilo 40 kilogramů kuchyňského odpadu," uvedla Pavla Hájková z oddělení komunálních služeb.

V prosinci vytříděného odpadu mírně ubylo, nyní se ale obsah kontejnerů vrací k listopadovým hodnotám. "Vzhledem ke zkušenostem z jiných měst jsme přitom z počátku očekávali v průměru 15 až 20 kilogramů v nádobě s postupným nárůstem na 35 kilogramů," uvedla Hájková.

Městská rada už schválila smlouvu o pokračování spolupráce s firmou Energy financial group (EFG), která se zavázala, že ceny pro letošní rok zůstanou stejné. "Do konce roku se podařilo vytřídit 7,48 tuny odpadu, který firma ve svozových nádobách převezla do svých bioplynové stanice v Rapotíně. Zde byl zpracován na surový bioplyn, jenž se následně používá pro výrobu tepla, elektřiny a biometanu," uvedla Círová.

Od září do prosince se uskutečnilo celkem 17 svozů. "Cena za výsyp jedné popelnice činí 125 korun, zpracování tuny odpadu stojí 980 korun. Celkem tak vloni radnice firmě zaplatila 40.495 korun," uvedla Hájková.

Městu se to podle ní vyplatí, protože se tak připravuje na zákonnou povinnost třídit biologicky rozložitelný gastronomický odpad plánovanou už na rok 2024. "K projektu jsme přistoupili nejen kvůli legislativním změnám, jež obcím ukládají zvýšit podíl třídění a odklonit využitelné složky ze směsného komunálního odpadu, ale také pro neustálý nárůst poplatků za uložení odpadu na skládky," uvedla Hájková.

Lidé mohou do popelnic na kuchyňský odpad dávat potraviny ve všech typech obalů kromě skla. Lze do nich vyhazovat například prošlé jogurty v kelímku, zkažený salám v obalu i prošlé konzervy.

