Lidé v Adršpachu se peticí staví proti stavbě hotelového komplexu
„Navrhovaný projekt dle našeho názoru nesplňuje požadavky územního plánu na ubytování malého a středního rozsahu, kdy celková kapacita komplexu překračuje počet obyvatel celého Adršpachu,“ píše se v petici. Její autoři zároveň upozorňují na zátěž pro místní nevyhovující komunikace. Stavba a přítomnost hotelu by měla podle nich negativní vliv na každodenní život obce a místních obyvatel.
Pod peticí zveřejněné na konci září se už podepsalo více než 2000 lidí.
Do obce přijíždí už nyní v letních měsících denně okolo 4000 návštěvníků. Vysoký zájem turistů o atraktivní Adršpašské skály se snaží regulovat on-line rezervační systém.
Podle zástupce jednatele společnosti vlastnící pozemky má ale hotelový komplex přivést lidi do Adršpachu celoročně, prodloužit dobu, kterou zde stráví, a tím pomoci s problémem jednodenních návštěvníků.
„To, že někdo chce prosadit svůj podnikatelský zájem, je úplně v pořádku. Vítáme v podstatě každý záměr, který může pomoci rozvoji obce. Bude-li to rozvoj mírný, je to v pořádku. Bude-li to rozvoj, který má sílu devastovat vesnici, tak nikoli,“ řekl už dříve pro zpravodajský portál Naše Broumovsko místostarosta obce Tomáš Dimter.
