Lidé v Adršpachu se peticí staví proti stavbě hotelového komplexu

9.10.2025 01:15 | PRAHA (Ekolist.cz) | zv
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Loic Pinseel / Flickr
Proti výstavbě nového hotelového koplexu lázeňského typu se postavili někteří obyvatelé Adršpachu. V petici upozorňují na další navýšení objemu turistů v obci, která se již potýká s „overturismem“, i nadměrné zatížení místní infrastruktury. Obec v CHKO Broumovsko požádala o vyhlášení stavební uzávěry a chystá se vypracovat nový územní plán.
 
Hotelový komplex Lázně pramen Adršpach by měl vyrůst na louce pod Křížovým vrchem v CHKO Broumovsko. Jeho návrh počítá s 3 nadzemními podlažími, kapacitou pro asi 400 ubytovaných, součástí by byla podzemní parkoviště a bazén.

„Navrhovaný projekt dle našeho názoru nesplňuje požadavky územního plánu na ubytování malého a středního rozsahu, kdy celková kapacita komplexu překračuje počet obyvatel celého Adršpachu,“ píše se v petici. Její autoři zároveň upozorňují na zátěž pro místní nevyhovující komunikace. Stavba a přítomnost hotelu by měla podle nich negativní vliv na každodenní život obce a místních obyvatel.

Pod peticí zveřejněné na konci září se už podepsalo více než 2000 lidí.

Do obce přijíždí už nyní v letních měsících denně okolo 4000 návštěvníků. Vysoký zájem turistů o atraktivní Adršpašské skály se snaží regulovat on-line rezervační systém.

Podle zástupce jednatele společnosti vlastnící pozemky má ale hotelový komplex přivést lidi do Adršpachu celoročně, prodloužit dobu, kterou zde stráví, a tím pomoci s problémem jednodenních návštěvníků.

„To, že někdo chce prosadit svůj podnikatelský zájem, je úplně v pořádku. Vítáme v podstatě každý záměr, který může pomoci rozvoji obce. Bude-li to rozvoj mírný, je to v pořádku. Bude-li to rozvoj, který má sílu devastovat vesnici, tak nikoli,“ řekl už dříve pro zpravodajský portál Naše Broumovsko místostarosta obce Tomáš Dimter.

zv
