Lidé v Brně sešlapali stovky konikleců, ochránci je zapáskovali

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové.

Brněnskou přírodní rezervaci Kamenný vrch ničí nezodpovědní návštěvníci, za posledních deset dní sešlapali už asi 120 metrů čtverečních plochy, kde rostou vzácné koniklece velkokvěté. Neváhají si v nich i rozložit deku. Nejcennější část proto ochránci přírody obehnali páskou, o víkendu by pak měli lokalitu hlídat i strážníci. ČTK to dnes řekl Vilém Jurek z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará.

"Letos je to opravdu kritické, lidé chodí mimo cesty. Takto vyšlapali už asi 120 metrů čtverečních plochy, koniklece jsou na ní nenávratně ztraceny. Řešili jsme i dvojici, která si přímo uprostřed konikleců natáhla deku a chystala se k pikniku," uvedl Jurek.

Mrzí nás to, ale jinak to nejde 😔 Museli jsme obehnat koniklecovou louku páskou. Lidé vstupují mezi koniklece ve velkém... Zveřejnil(a) Rezekvítek dne Úterý 23. března 2021

Lokalitu s desítkami tisíc květů přitom letos po dlouhé době hlídají i dobrovolníci. I vzhledem k protiepidemickým opatřením totiž do ní míří podstatně více lidí než obvykle. Jurek uvedl, že je to nápor. Nejcennější část, jde asi o čtvrt hektaru, tak ochránci obehnali páskou, aby se do ní nedostal nikdo. Rezervace má celkem 12 hektarů, z toho část tvoří les, stepní plocha s konikleci má šest až osm hektarů.

Nápor lidí se čeká především o tomto víkendu. Ochránci přírody proto jednali i s vedením města a podle Jurky mají příslib, že by lokalitu mohli o víkendu pohlídat i brněnští strážníci.

Přírodní rezervace Kamenný vrch na pomezí brněnských čtvrtí Nový Lískovec a Kohoutovice slavila před třemi lety čtyřicet let od vyhlášení. Je jednou z mála typických stepních oblastí, vzácných konikleců v ní každé jaro vykvétají desetitisíce. Letos se chystá jejich sčítání, které má potvrdit světový unikát této lokality.

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Rezervace je volně přístupná. Ekologové ale opakovaně vyzývají všechny, kteří ji navštíví, aby se chovali k přírodě šetrně.

