Lidé v Čáslavi budou v referendu o skládce odpovídat na pět otázek
Výbor si vzhledem k množství otázek uvědomuje, že mohou nastat různé varianty výsledku. Konkrétní kroky po skončení plebiscitu zvolí operativně. "Konzultovali jsme to i s právníky zabývajícími se jak územním plánem, tak životním prostředím, a byla priorita dodržet to, co je v zákoně, že otázky nesmějí být ve vzájemném rozporu. Což nejsou," podotkl Bartuněk.
Lidé se odpovědí na první otázku vysloví k tomu, zda by město v mezích své samostatné působnosti mělo zamezit rozšiřování skládkování odpadu na svém území. Podle Bartuňka jde o nejdůležitější a nejsrozumitelnější otázku, která zjišťuje postoj lidí k záměru jako takovému. Další otázky vesměs řeší, jakou formou se má vůle voličů naplnit.
Druhá otázka zjišťuje, zda má město změnit územní plán tak, aby plochu vymezenou jako Z19 nebylo možné využít pro žádný způsob odstraňování a využívání odpadů. Plochou Z19 se rozumí území na západ od současné skládky, na kterém majitel skládky plánuje její rozšiřování. Třetí otázka míří opět k územnímu plánu. Lidé se vysloví k tomu, zda má město změnit územní plán tak, aby se ze Z19 stala plocha zemědělská. Iniciátoři referenda poukazují na to, že na zemědělské půdě je výrazně omezena výstavba.
Čtvrtá otázka zjišťuje, zda lidé chtějí, aby na ploše Z19 nebyla možná jakákoliv výstavba a provoz do doby kolaudace přeložky silnice II/339, tedy jihozápadního obchvatu města. Vybudování obchvatu, který by měl zklidnit dopravu ve městě, byl jak radnicí, tak i firmou AVE uváděn jako podmínka rozšíření skládky odpadu. Přípravný výbor poukazuje na to, že i na zemědělské půdě může teoreticky vzniknout výstavba, jejíž následný provoz bude vyžadovat intenzivní dopravu. Proto do otázek zahrnul také problematiku obchvatu. Poslední otázka se týká toho, zda má město v mezích své samostatné působnosti důsledně vymáhat své nároky vyplývající ze skládkování odpadu.
Rozšíření skládky má v Čáslavi i zastánce, například iniciativa Budoucnost Čáslavi je ve Vašich rukou varuje před možným zvýšením poplatků za svoz odpadu, daně z nemovitosti a omezením prostředků pro městskou nemocnici, které jí posílá firma AVE. Zaznívají i obavy z toho, že se majitel skládky bude bránit soudní cestou.
AVE CZ poukazuje na to, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky. Čáslavská skládka by se mohla rozšířit o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se má zvětšit téměř na 27 hektarů. Zástupci AVE CZ už dříve uvedli, že se bude zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.
