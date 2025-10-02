https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-caslavi-budou-v-referendu-o-skladce-odpovidat-na-pet-otazek
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé v Čáslavi budou v referendu o skládce odpovídat na pět otázek

2.10.2025 20:35 | ČÁSLAV (ČTK)
Diskuse: 1
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | kanvag / Shutterstock
Lidé v Čáslavi na Kutnohorsku se v nadcházejícím referendu pořádaném spolu se sněmovními volbami vysloví k plánovanému rozšíření tamní skládky. Odpovídat budou na pět otázek, podle přípravného výboru bylo cílem stanovit konkrétní úkol pro zastupitelstvo, který by byl jasně určený a právně vymahatelný. ČTK to řekl zmocněnec výboru Bohumil Bartuněk. Odpůrci rozšíření skládky se obávají růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Odpadová společnost AVE CZ kritiku odmítá.
 
Pokud lidé v referendu rozšíření skládky odmítnou, počká výbor zákonných deset dnů, zda výsledek někdo nenapadne. Poté bude sledovat, zda město v této věci činí nějaké kroky, tedy začne projednávat změnu územního plánu. Případně bude moci navrhnout změnu územního plánu sám.

Výbor si vzhledem k množství otázek uvědomuje, že mohou nastat různé varianty výsledku. Konkrétní kroky po skončení plebiscitu zvolí operativně. "Konzultovali jsme to i s právníky zabývajícími se jak územním plánem, tak životním prostředím, a byla priorita dodržet to, co je v zákoně, že otázky nesmějí být ve vzájemném rozporu. Což nejsou," podotkl Bartuněk.

Lidé se odpovědí na první otázku vysloví k tomu, zda by město v mezích své samostatné působnosti mělo zamezit rozšiřování skládkování odpadu na svém území. Podle Bartuňka jde o nejdůležitější a nejsrozumitelnější otázku, která zjišťuje postoj lidí k záměru jako takovému. Další otázky vesměs řeší, jakou formou se má vůle voličů naplnit.

Druhá otázka zjišťuje, zda má město změnit územní plán tak, aby plochu vymezenou jako Z19 nebylo možné využít pro žádný způsob odstraňování a využívání odpadů. Plochou Z19 se rozumí území na západ od současné skládky, na kterém majitel skládky plánuje její rozšiřování. Třetí otázka míří opět k územnímu plánu. Lidé se vysloví k tomu, zda má město změnit územní plán tak, aby se ze Z19 stala plocha zemědělská. Iniciátoři referenda poukazují na to, že na zemědělské půdě je výrazně omezena výstavba.

Čtvrtá otázka zjišťuje, zda lidé chtějí, aby na ploše Z19 nebyla možná jakákoliv výstavba a provoz do doby kolaudace přeložky silnice II/339, tedy jihozápadního obchvatu města. Vybudování obchvatu, který by měl zklidnit dopravu ve městě, byl jak radnicí, tak i firmou AVE uváděn jako podmínka rozšíření skládky odpadu. Přípravný výbor poukazuje na to, že i na zemědělské půdě může teoreticky vzniknout výstavba, jejíž následný provoz bude vyžadovat intenzivní dopravu. Proto do otázek zahrnul také problematiku obchvatu. Poslední otázka se týká toho, zda má město v mezích své samostatné působnosti důsledně vymáhat své nároky vyplývající ze skládkování odpadu.

Rozšíření skládky má v Čáslavi i zastánce, například iniciativa Budoucnost Čáslavi je ve Vašich rukou varuje před možným zvýšením poplatků za svoz odpadu, daně z nemovitosti a omezením prostředků pro městskou nemocnici, které jí posílá firma AVE. Zaznívají i obavy z toho, že se majitel skládky bude bránit soudní cestou.

AVE CZ poukazuje na to, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky. Čáslavská skládka by se mohla rozšířit o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se má zvětšit téměř na 27 hektarů. Zástupci AVE CZ už dříve uvedli, že se bude zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Depositphotos Hasiči odhalili nedostatky u třetiny kontrolovaných odpadových zařízení Bagr pracující na skládce Foto: Depositphotos AVE CZ umístila kvůli leteckému provozu na čáslavskou skládku červená světla Popelnice na chodníku Foto: Depositphotos Nejméně směsného odpadu v hradeckém kraji z měst produkuje Červený Kostelec

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

2.10.2025 22:00
Už nyní mají parádní kopec na sáňkování i lyžování, že.
Odpovědět

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 76

Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy?

Diskuse: 26

Obec Chotíkov otevřela opravený poplužní dvůr ze 13. století

Diskuse: 4

Studie: Propojení povodí Dunaje a Dyje může pomoci řešit sucho na jihu Moravy

Diskuse: 44

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 28

Jiří Nebřenský: Přeregulovanost řek - jsou fráze o zodpovědnosti bianko šekem k plýtvání finančními i přírodními zdroji?

Diskuse: 53

Iniciativa s českou stopou Zastavte týrání, zastavte zabíjení dostane v EU zelenou

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist