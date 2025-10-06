Lidé v Čáslavi se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky
Další otázky zjišťovaly, zda má město změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro žádný způsob odstraňování a využívání odpadů a zda se tato plocha má stát zemědělskou. Plebiscit dále zjišťoval, zda na této ploše nemá být možná jakákoliv výstavba a provoz do doby kolaudace jihozápadního obchvatu města. Vybudování obchvatu byl jak radnicí, tak i firmou AVE uváděn jako podmínka rozšíření skládky odpadu. Lidé odpovídali i na to, zda má město důsledně vymáhat své nároky vyplývající ze skládkování odpadu. Ve všech případech hlasující odpověděli kladně a jejich rozhodnutí jsou závazná.
AVE CZ poukazuje na to, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky. Čáslavská skládka by se mohla rozšířit o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se má zvětšit téměř na 27 hektarů. Zástupci AVE CZ už dříve uvedli, že se bude zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.
reklama