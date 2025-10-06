https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-caslavi-se-v-referendu-vyslovili-proti-planovanemu-rozsireni-skladky
Lidé v Čáslavi se v referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky

6.10.2025 01:25 | ČÁSLAV (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Lidé v Čáslavi na Kutnohorsku se v místním referendu vyslovili proti plánovanému rozšíření skládky. Plebiscitu se zúčastnilo 58 procent voličů. Jeho výsledky jsou platné a závazné, uvedlo město na webu. Odpůrci rozšíření skládky se obávají růstu dopravy, zdravotních rizik a dalších nepříznivých vlivů. Odpadová společnost AVE CZ kritiku odmítá.
 
Lidé odpovídali na pět otázek, podle přípravného výboru bylo cílem stanovit konkrétní úkol pro zastupitelstvo, který by byl jasně určený a právně vymahatelný. Většina hlasujících, 71 procent, v odpovědi na první otázku souhlasila s tím, aby město v mezích své samostatné působnosti zamezilo rozšiřování skládkování odpadu na svém území.

Další otázky zjišťovaly, zda má město změnit územní plán tak, aby plochu určenou pro rozšíření skládky nebylo možné využít pro žádný způsob odstraňování a využívání odpadů a zda se tato plocha má stát zemědělskou. Plebiscit dále zjišťoval, zda na této ploše nemá být možná jakákoliv výstavba a provoz do doby kolaudace jihozápadního obchvatu města. Vybudování obchvatu byl jak radnicí, tak i firmou AVE uváděn jako podmínka rozšíření skládky odpadu. Lidé odpovídali i na to, zda má město důsledně vymáhat své nároky vyplývající ze skládkování odpadu. Ve všech případech hlasující odpověděli kladně a jejich rozhodnutí jsou závazná.

AVE CZ poukazuje na to, že po roce 2030 nebude možné skládkovat využitelný komunální odpad a vzniká potřeba prodloužit životnost skládky. Čáslavská skládka by se mohla rozšířit o více než 2,5 milionu metrů krychlových odpadu a její plocha se má zvětšit téměř na 27 hektarů. Zástupci AVE CZ už dříve uvedli, že se bude zvětšovat postupně a s maximálním důrazem na ochranu životního prostředí.

