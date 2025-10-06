Lidé v Černolicích v referendu odmítli zavážení místa bývalé cihelny odpadem
6.10.2025 19:02 | ČERNOLICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Šlo by asi o 350 000 tun odpadu, které by chtěla navézt soukromá společnost při rekultivaci území. Záměr se týká lesa, kde se dříve těžila hlína pro pálení cihel. Obec se obává dlouhodobé ekologické zátěže, nesouhlas vyjádřila připomínkami pro Středočeský kraj, který vydal zamítavé stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V referendu chtěla získat podporu svého stanoviska a další argument pro případné spory.
Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk