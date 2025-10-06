https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-v-cernolicich-v-referendu-odmitli-zavazeni-mista-byvale-cihelny-odpadem
Lidé v Černolicích v referendu odmítli zavážení místa bývalé cihelny odpadem

6.10.2025 19:02 | ČERNOLICE (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Lidé v Černolicích u Prahy v referendu souhlasili s tím, aby obec dál bránila zavážení bývalé cihelny odpadem a vytěženou zeminou. Hlasování se zúčastnilo 73,5 procenta voličů. Proti zavážení bylo 306 lidí, pro opak sedm. Výsledky referenda jsou platné a závazné, řekl ČTK starosta Černolic Pavel Schmidt (Šance).
 
"Jsme spokojení, že účast byla velká, jak jsme i očekávali, a jsme rádi, že nás občané podpořili v našem úsilí o to, abychom zamezili vzniku skládky, kterou tady nikdo nechce," řekl Schmidt.

Šlo by asi o 350 000 tun odpadu, které by chtěla navézt soukromá společnost při rekultivaci území. Záměr se týká lesa, kde se dříve těžila hlína pro pálení cihel. Obec se obává dlouhodobé ekologické zátěže, nesouhlas vyjádřila připomínkami pro Středočeský kraj, který vydal zamítavé stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V referendu chtěla získat podporu svého stanoviska a další argument pro případné spory.

Referendum je ze zákona platné, pokud se ho zúčastní alespoň 35 procent oprávněných voličů. Výsledek referenda je pro zastupitele závazný, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční část zúčastněných a současně alespoň 25 procent všech oprávněných voličů.

