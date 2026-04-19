Lidé v Praze demonstrovali za změny ve vedení ministerstva životního prostředí

19.4.2026 18:47 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Hnutí DUHA
V centru Prahy dnes lidé demonstrovali proti zástupcům Motoristů ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP). Akci svolaly ekologické organizace v čele s hnutím Greenpeace či Hnutím Duha, podle kterých se na ministerstvu pod vedením vládního zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka a šéfa resortu Igora Červeného dělají rozsáhlé čistky, škrtají peníze na fungování národních parků a vede se válka proti rozvoji větrné energie. Podle organizátorů přišly na protest 2000 lidí.
 
Protest začal krátce po 14:00 na Hradčanském náměstí. Lidé na demonstraci nazvanou Přírodu škrtnout nenecháme! dorazili s transparenty "Jsem tu, aby naše děti měly budoucnost", "Červenou Červenému", "Především neškodit" či "Chraňme si přírodu v srdci Evropy." Někteří si přinesli české vlajky nebo vlajky s obrázky planety. Velký nafukovací model Země pořadatelé umístili i k pódiu.

Před Pražským hradem vystoupili zástupci ekologických organizací, odborníci na životní prostředí i výzkumníci. "Potřebujeme funkční a silné ministerstvo," prohlásil například Daniel Vondrouš, který pracoval jako poradce několika dřívějších ministrů životního prostředí. Šéfům resortů se podle něj ne vždy dařilo prosadit ekologické projekty, vždy však u nich viděl snahu nějakým způsobem životní prostředí chránit. "Teď je to čtyři měsíce jinak," uvedl. Situaci v resortu označil za chaotickou, lidé podle něj nevědí, kdo ministerstvo vlastně řídí.

Po proslovech se demonstranti vydali na pochod na náměstí Jana Palacha. Na náměstí došli za stálého skandování, volali zejména po klimatické spravedlnosti a lepší budoucnosti bez Motoristů. Přibližně v 16:30 akci ukončili.

Zástupci organizací na demonstraci uvedli, že požadují zejména odchod zástupců hnutí Motoristé sobě z vedení resortu. "MŽP nesmí být rukojmím úzkých zájmových skupin, ale musí být řízeno důvěryhodnou, nestranickou a odborně kompetentní osobností, pro kterou jsou environmentální fakta prioritou nad politickým populismem," napsali již dříve na facebooku.

Demonstranti chtějí také pokračování programu Nová zelená úsporám, který bude zaměřený nejen na půjčky, ale i na přímé dotace nízkopříjmovým domácnostem na energetické renovace a obnovitelné zdroje. Žádají, aby v projektu bylo minimálně deset miliard korun ročně z emisních povolenek, Modernizačního fondu, fondů EU či ze zdanění nadměrných zisků energetických firem. Požadují i navýšení rozpočtu ministerstva na úroveň před letošním rokem, včetně navýšení rozpočtů národních parků, nebo zavedení dlouhodobé daně z nadměrných zisků velkých fosilních korporací.

Resort by podle protestujících neměl zavádět nesmyslné podmínky, které fakticky znemožní výstavbu větrných elektráren, měl by také "zastavit šikanu nevládních neziskových organizací a občanské společnosti a umlčování kritiky skrze plánovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami".

Proti Motoristům v čele MŽP protestovaly v Praze a dalších českých městech již v prosinci stovky studentů. Akci uspořádala iniciativa Univerzity za klima, podle které jdou Motoristé v čele resortu svým chováním proti jeho podstatě a ohrozí to ochranu přírody v ČR.

Motoristům připadlo vedení MŽP podle dohody vládní koalice, kterou vytvořili po říjnových sněmovních volbách s ANO a SPD. Na ministra navrhovali svého čestného prezidenta Turka. Prezident Petr Pavel ho ale odmítl jmenovat členem vlády, protože podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Červený

Online diskuse

PH

Pavel Hanzl

19.4.2026 19:57
Dýzláci a ropáci ve vedení ministerstva ŽP je něco tak šíleného, že to nemají ani na Paroubkově Marsu. I za Husáka nebo Jakeše byli ministři normální bafuňáři a hlupačiska, ale každý měl aspoň základní ánung o tom, co má řídit. Tihle tutani neznají ani to, co děcka na základní škole.
Představte si, že ředitelem Astronomickéhu ústavu AV ČR by byl jmenován plochozemec. A vyházel by astronomy a najmenoval si tam stejné hlupáky, jako je sám.
A to není ironie, to nepřeháním, bohužel.
Richard Vacek

19.4.2026 20:03
Demonstrující vůbec nechápou parlamentní demokracii. Oni si myslí, že to je vláda ulice. Snad by jim nějaká neziskovka mohla poskytnout školení o státních zřízeních se zvláštním důrazem na to, jaké máme u nás.
Pavel Hanzl

19.4.2026 20:10 Reaguje na Richard Vacek
A vy to snad víte? Si děláte čurinu, že?
"My jsme vyhráli volby, tak si můžeme dělat, co chceme." Joseph Goebbels v Německu v roce 1934.
Něco podobného tvrdí ti naši současní nahnědlíci taky...
