Lidé v Praze demonstrovali za změny ve vedení ministerstva životního prostředí
Před Pražským hradem vystoupili zástupci ekologických organizací, odborníci na životní prostředí i výzkumníci. "Potřebujeme funkční a silné ministerstvo," prohlásil například Daniel Vondrouš, který pracoval jako poradce několika dřívějších ministrů životního prostředí. Šéfům resortů se podle něj ne vždy dařilo prosadit ekologické projekty, vždy však u nich viděl snahu nějakým způsobem životní prostředí chránit. "Teď je to čtyři měsíce jinak," uvedl. Situaci v resortu označil za chaotickou, lidé podle něj nevědí, kdo ministerstvo vlastně řídí.
Po proslovech se demonstranti vydali na pochod na náměstí Jana Palacha. Na náměstí došli za stálého skandování, volali zejména po klimatické spravedlnosti a lepší budoucnosti bez Motoristů. Přibližně v 16:30 akci ukončili.
Zástupci organizací na demonstraci uvedli, že požadují zejména odchod zástupců hnutí Motoristé sobě z vedení resortu. "MŽP nesmí být rukojmím úzkých zájmových skupin, ale musí být řízeno důvěryhodnou, nestranickou a odborně kompetentní osobností, pro kterou jsou environmentální fakta prioritou nad politickým populismem," napsali již dříve na facebooku.
Demonstranti chtějí také pokračování programu Nová zelená úsporám, který bude zaměřený nejen na půjčky, ale i na přímé dotace nízkopříjmovým domácnostem na energetické renovace a obnovitelné zdroje. Žádají, aby v projektu bylo minimálně deset miliard korun ročně z emisních povolenek, Modernizačního fondu, fondů EU či ze zdanění nadměrných zisků energetických firem. Požadují i navýšení rozpočtu ministerstva na úroveň před letošním rokem, včetně navýšení rozpočtů národních parků, nebo zavedení dlouhodobé daně z nadměrných zisků velkých fosilních korporací.
Resort by podle protestujících neměl zavádět nesmyslné podmínky, které fakticky znemožní výstavbu větrných elektráren, měl by také "zastavit šikanu nevládních neziskových organizací a občanské společnosti a umlčování kritiky skrze plánovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami".
Proti Motoristům v čele MŽP protestovaly v Praze a dalších českých městech již v prosinci stovky studentů. Akci uspořádala iniciativa Univerzity za klima, podle které jdou Motoristé v čele resortu svým chováním proti jeho podstatě a ohrozí to ochranu přírody v ČR.
Motoristům připadlo vedení MŽP podle dohody vládní koalice, kterou vytvořili po říjnových sněmovních volbách s ANO a SPD. Na ministra navrhovali svého čestného prezidenta Turka. Prezident Petr Pavel ho ale odmítl jmenovat členem vlády, protože podle něj opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Turek se stal v polovině ledna vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Ministrem životního prostředí je od února Červený
reklama
Online diskuse
Všechny komentáře (3)
Pavel Hanzl19.4.2026 19:57
Představte si, že ředitelem Astronomickéhu ústavu AV ČR by byl jmenován plochozemec. A vyházel by astronomy a najmenoval si tam stejné hlupáky, jako je sám.
A to není ironie, to nepřeháním, bohužel.
Richard Vacek19.4.2026 20:03
Pavel Hanzl19.4.2026 20:10 Reaguje na Richard Vacek
"My jsme vyhráli volby, tak si můžeme dělat, co chceme." Joseph Goebbels v Německu v roce 1934.
Něco podobného tvrdí ti naši současní nahnědlíci taky...