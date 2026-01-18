https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lide-ve-starosedlskem-hradku-v-referendu-odmitli-stavbu-vetrnych-elektraren
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lidé ve Starosedlském Hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren

18.1.2026 19:18 | STAROSEDLSKÝ HRÁDEK (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Lidé ve Starosedlském Hrádku na Příbramsku v sobotním referendu odmítli umístění větrných elektráren na území obce. Proti výstavbě se vyslovilo 71 z 83 hlasujících, 11 s ní souhlasilo a jeden hlas nebyl platný. Referenda se zúčastnilo 68,6 procenta z celkového počtu 121 voličů. Je tak platné a jeho výsledky závazné, vyplývá z informací na webu obce. Podle starosty Rudolfa Šimka (nez.) to znamená, že záměr se v obci neuskuteční.
 
"Referendum dopadlo poměrně jednoznačně. Lidé tady v katastru tři poměrně vysoké elektrárny nechtějí a nepřesvědčilo je ani množství peněz, které investor nabízel," řekl Šimek ČTK. Až tři větrníky vysoké 250 metrů chtěla ve Starosedlském Hrádku vybudovat společnost PRE, obec by za ně získala za 25 let přes 75 milionů korun. Místní by zároveň mohli mít levnější elektřinu.

Někteří lidé podle Šimka brali záměr jako příležitost pro obec, podle většiny hlasujících by ale šlo o velký zásah do krajiny. Kritici poukazovali i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků. "Byl jsem pro to, aby si lidé rozhodli sami, když jde o takovou v podstatě historickou událost," uvedl starosta.

On sám v projektu viděl příležitost pro investice, protože obec se 130 obyvateli je na několik let zadlužená kvůli výstavbě kanalizace. Na druhou stranu se domníval, že výstavba větrníků by nakonec stejně nebyla možná kvůli výskytu chráněných druhů ptáků. Na Příbramsku nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích nebo ve Stěžově.

Podle Komory obnovitelných zdrojů energie a České společnosti pro větrnou energii je počet referend o větrných elektrárnách v posledních měsících v Česku rekordní. Loni se konala ve 24 obcích, z toho v 18 lidé rozhodovali při podzimních sněmovních volbách. Čtyři z loňských referend se uskutečnila ve Středočeském kraji, a to v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a Řisutech a Uhách na Kladensku. Zatímco lidé v Řisutech a Mšeckých Žehrovicích větrné elektrárny odmítli, v Krakově a Uhách s výstavbou souhlasili.

"V dlouhodobém horizontu platí, že téměř polovina referend dopadá ve prospěch větrných elektráren. Častěji získávají větrníky v referendech podporu v obcích, kde už lidé mají větrníky za humny, mají s nimi zkušenosti," uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Ve středních Čechách je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Větrné elektrárny Foto: Miran Rijavec Flickr.com Ve Starosedlském Hrádku se v sobotu uskuteční referendum o větrných elektrárnách Větrné elektrárny Foto: Depositphotos V okolí dálnice D4 na Příbramsku by mohly vzniknout větrné elektrárny Větrné elektrárny Foto: Depositphotos Stavbu větrných elektráren v Krušných horách bude Ústecký kraj regulovat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jan Šimůnek

18.1.2026 22:32
Dobře udělali.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist