Lidé ve Starosedlském Hrádku v referendu odmítli stavbu větrných elektráren
Někteří lidé podle Šimka brali záměr jako příležitost pro obec, podle většiny hlasujících by ale šlo o velký zásah do krajiny. Kritici poukazovali i na skutečnost, že nedaleko jsou rybníky s výskytem vzácných druhů ptáků. "Byl jsem pro to, aby si lidé rozhodli sami, když jde o takovou v podstatě historickou událost," uvedl starosta.
On sám v projektu viděl příležitost pro investice, protože obec se 130 obyvateli je na několik let zadlužená kvůli výstavbě kanalizace. Na druhou stranu se domníval, že výstavba větrníků by nakonec stejně nebyla možná kvůli výskytu chráněných druhů ptáků. Na Příbramsku nejde o jediný zvažovaný projekt větrných elektráren. Další by mohly vzniknout ve Višňové, Pečicích nebo ve Stěžově.
Podle Komory obnovitelných zdrojů energie a České společnosti pro větrnou energii je počet referend o větrných elektrárnách v posledních měsících v Česku rekordní. Loni se konala ve 24 obcích, z toho v 18 lidé rozhodovali při podzimních sněmovních volbách. Čtyři z loňských referend se uskutečnila ve Středočeském kraji, a to v Mšeckých Žehrovicích a Krakově na Rakovnicku a Řisutech a Uhách na Kladensku. Zatímco lidé v Řisutech a Mšeckých Žehrovicích větrné elektrárny odmítli, v Krakově a Uhách s výstavbou souhlasili.
"V dlouhodobém horizontu platí, že téměř polovina referend dopadá ve prospěch větrných elektráren. Častěji získávají větrníky v referendech podporu v obcích, kde už lidé mají větrníky za humny, mají s nimi zkušenosti," uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Ve středních Čechách je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Tvoří ji dva větrníky s celkovým výkonem šest megawattů, v provozu jsou od roku 2008.
