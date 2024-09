Lidé z obce Jamné na Jihlavsku byli v referendu proti stavbě obecního větrníku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obyvatelé obce Jamné na Jihlavsku převahou hlasů odmítli stavbu větrné elektrárny, která by patřila obci. V místním referendu záměr podpořilo 92 voličů, ale proti němu hlasovalo 150 obyvatel. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytl starosta Ľuboš Varhaník (nestraník). Voličů je v Jamném podle 414. Výsledky referenda jsou tedy platné a pro obecní zastupitelstvo závazné.V této obci to bylo už druhé referendum k větrníkům. V prvním před pěti lety, kdy se o území zajímali developeři, byla převaha odevzdaných hlasů proti výstavbě větrných elektráren. Nové referendum schválilo obecní zastupitelstvo minulý měsíc. Voliči nyní odpovídali na otázku, zda souhlasí s výstavbou větrné elektrárny v katastrálním území Jamného u Jihlavy za předpokladu, že tato větrná elektrárna bude ve vlastnictví obce.

Před referendem obec uvedla, že podniká první kroky k založení energetického společenství, které by propojilo i jiné zdroje elektřiny, jako jsou obecní fotovoltaické elektrárny, vodní elektrárny a bioplynové stanice v soukromém vlastnictví.

K možné stavbě větrníků se při krajských volbách na Vysočině vyjadřovali i obyvatelé Dalečína na Žďársku, i tam převážily hlasy jejich odpůrců. Místní referendum bylo také v Radňovicích na Žďársku, tam se týkalo vedení budoucího silničního obchvatu.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent voličů.

reklama