Lidé z Popovic protestovali proti záměru vést železnici přírodním parkem

Mapu přírodního parku Velkopopovicko dnes před budovou středočeského krajského úřadu v Praze symbolicky rozřízli účastníci protestu proti vedení železnice přes toto území. Akce Neřežte přírodní park Velkopopovicko se zúčastnilo kolem desítky lidí, převážně z vedení obce. Na sobě měli reflexní vesty a pracovní přilby, o budovu úřadu opřeli železniční návěstidlo. Návrh, který by umožnil vést železnici přes území parku, dnes projednali krajští zastupitelé. Hejtmančin náměstek pro regionální rozvoj Jiří Snížek (Piráti) má podle schváleného usnesení jednat se Správou železnic o zpracování studie, která prověří alternativní vedení tratě. Účastníci protestu to přivítali."Ten park je tady už 30 let a byl vyhlášený z důvodu zachovalé krajiny, přitom železnice přírodní park a krajinu nenávratně poničí," řekl novinářům Martin Tušl, který je ve Velkých Popovicích členem komise pro životní prostředí.

Petici proti vedení koridoru přes park podepsalo podle protestujících více než 1700 lidí. "Je to prostě špatně, je potřeba se nad tím malinko zamyslet. To je stavba socialismu, to nemá s moderní stavbou nic společného," uvedl místostarosta Roman Kotrč (Otevřeni ke změnám). Podle něj je vhodnější varianta tratě, která by šla západním směrem a měla by obslužnost čtyřikrát větší, kolem 40 000 lidí.

Zástupci Velkých Popovic zdůraznili, že nechtějí bránit rozvoji železniční dopravy a zlepšení dopravní obslužnosti sídel ve Středočeském kraji. "Naším cílem je nalézt trasu a způsob provedení železničního koridoru D204 tak, aby nedošlo k nenávratné ztrátě společenských i estetických krajinných hodnot unikátní oblasti na jihovýchod od Prahy," napsali již dříve v otevřením dopise.

Snížek podotkl, že Středočeský kraj má za úkol pro novou železnici Praha-Benešov vymezit koridor. Úkol vyplývá z politiky územního rozvoje ČR, což je závazná územně-plánovací dokumentace. Pokud úkol kraj nesplní, bude rozhodovat v rozporu s ní, podotkl náměstek. Zastupitelstvo mu dnes uložilo, aby zahájil jednání se Správou železnic kvůli zpracování variantní studie, která prověří možnosti alternativního vedení tratě mimo území přírodního parku. Kotrč výsledek jednání zastupitelů přivítal. Podle něj Velké Popovice dosáhly pozornosti, o niž společně s okolními obcemi usilovaly několik let.

Trasu železnice z Prahy do Benešova řeší aktualizace zásad územního rozvoje Středočeského kraje, kterou dnes zastupitelé schválili. Zároveň tím dali zelenou i koridoru pro budoucí vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a dál do Drážďan. "Účelem návrhu je úprava stávajícího koridoru pro železnici včetně všech souvisejících staveb a současně vymezení koridoru coby veřejně prospěšné stavby," uvedl Snížek.

