Lidé z Pošumaví budou 20. dubna protestovat proti jadernému úložišti

Lidé z Pošumaví budou 20. dubna protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok u Horažďovic na Klatovsku. Požadují posílení práv obcí při konečném rozhodování o lokalitě, kterou má podle platného zákona vybrat výhradně vláda do roku 2028. S transparenty a vlajkami budou od 15:00 hodinu přecházet v obci Velký Bor hlavní silnici z Plzně na Horažďovice, kudy projíždí denně 15 000 aut, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost).

Den proti úložišti připravují také idé z dalších tří zvažovaných lokalit - Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u jihočeského Temelína.

"Budeme opět zdržovat dopravu. Po protestu, kam jsou zváni podporovatelé z okolních měst a obcí, politici i kraj, bude od 16:15 diskuse," řekl Čotek. Republikový protest pořádá Platforma proti úložišti, která má heslo: Obce a občané hájí svá práva. "Akce je namířená proti orgánům státní moci, významně ji ale komunikujeme dovnitř municipality. Záleží nám na názoru jednotlivých obyvatel, děláme to pro ně," uvedl starosta. Obce rozvezou předem občanům do schránek leták s aktuálními informacemi.

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) teď čeká na povolení geologického průzkumu a výzkumu od ministerstva životního prostředí (MŽP). Vrty mohou začít až poté, co MŽP schválí průzkumná území. Obce z lokality Březový potok počítají s tím, že MŽP rozhodne kladně a hned poté chtějí podat rozklad, jehož text už připravují s pražskou právní kanceláří.

Rada Platformy proti hlubinnému úložišti, která sdružuje 38 měst a obcí a 17 spolků, poslala minulý týden dopis ministrovi průmyslu Jozefu Síkelovi (za STAN). Chce s ním jednat o výraznějších kompenzacích pro obce, které jim podle platformy slíbil při parlamentních diskusích o zákonu o úložišti. "Rádi bychom se s vámi na toto téma setkali a otevřeli debatu nad možnými řešeními. Nadále považujeme práva našich dotčených obcí při rozhodování o hlubinném úložišti za nedostatečná a s tímto stavem se nehodláme smířit," píše se v dopise.

Platforma dále uvádí, že přestože SÚRAO má vybraná místa, kde chce provést hluboké geologické vrty, neseznámila obce jako účastníky řízení s tím, kterých oblastí se to týká. To je podle starostů dalším dokladem nerovnoprávného postavení obcí. "Už žádají (SÚRAO) vlastníky pozemků, kde by se mělo vrtat," řekl Čotek. Podle něj mají vrtné práce trvat až 18 měsíců.

Podle starosty Horažďovic a mluvčího platformy Michaela Formana (Občané HD) zatím SÚRAO nemůže dělat ani povrchový průzkum, dokud MŽP nestanoví průzkumná území, žádost podalo SÚRAO už loni v polovině roku. Ústní projednávání zástupců MŽP a SÚRAO s obcemi v Horažďovicích se konalo loni 8. listopadu. Podávali jsme připomínky, zatím se to nevyřešilo, dodal.

Úložiště za více než 100 miliard Kč má podle nařízení EU stát do roku 2050.

