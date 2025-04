V Pošumaví 26. dubna na protest proti jadernému úložišti zablokují silnici

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Ladislav "Fredy.00" Šafránek / Ladislav "Fredy.00" Šafránek / Wikimeda Commons

Lidé z Pošumaví budou v sobotu 26. dubna protestovat proti zvažované stavbě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v oblasti Březový potok na Klatovsku. Požadují posílení práv obcí při konečném rozhodování o lokalitě, kterou má podle platného zákona vybrat výhradně vláda do roku 2028. S transparenty budou od 14:00 přecházet ve Velkém Boru hlavní silnici Plzeň - Horažďovice, kudy projíždí denně 15.000 aut, řekl ČTK starosta Chanovic Petr Čotek (Sdružení pro budoucnost)."Protestní akce Den proti úložišti je tradiční synchronizovaná jarní vzpoura všech čtyř lokalit. Dříve jsme jezdili na kolech, motorkách a běhali po obvodu plánovaného úložiště. To bylo ale organizačně velmi náročné, lidé také vždy nemohou a stárneme kvůli protahování celé záležitosti, o níž se mluví už 23 let; sedmnáctý ministr průmyslu opět nekomunikuje, i když zatím tam není dlouho," uvedl starosta Chanovic.

Podle Čotka budou obce protestovat hlavně kvůli tomu, že je stát nechce zařadit do vyjadřovacích procesů. "Naše vyloučení jasně deklaroval přijetím zákona o úložišti (loni v listopadu) v Parlamentu. Stále to nevzdáváme, máme velikou podporu," uvedl Čotek. Datum 26. dubna zvolily obce i kvůli tomu, že koresponduje s havárií ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl.

Obce budou 26. dubna už poněkolikáté bránit veřejné dopravě. "Mělo to svůj účinek, bylo to reflektováno veřejností. Účastní se stovky lidí, přijde nás podpořit řada lidí i ze vzdálenějších míst," uvedl Čotek. Akce bude spojená s vesnickou kulturou. "Budeme rozdávat lidem do aut letáky. Vše bude pod kontrolou hasičů, hlavně dbáme na bezpečnost účastníků i dopravního provozu, nechováme se nezodpovědně. Ale chceme dát najevo svoji nespokojenost s postupem prací při výběru lokality," řekl.

V kulturním sále budou starostové Velkého Boru a Horažďovic prezentovat novinky v přípravě úložiště, aktivity obcí, posuny v jednání s ministerstvy a připravované právní kroky proti povolení průzkumných a výzkumných vrtů, které obce rozporovaly prostřednictvím právní kanceláře. Rozklad obcí z oblastí Březový potok a Janoch u Temelína proti stanovení průzkumných území pro plánované hlubinné úložiště ale ministerstvo životního prostředí zamítlo.

Obce se navíc obávají toho, že se bude muset plocha úložiště zvětšit vzhledem k připravovaným novým blokům jaderných elektráren Dukovany a Temelín i chystaným projektům malých modulárních reaktorů. "Naše lokalita je vstřícná k jaderné energetice. Vadí nám hlavně to, že nás 'vyšoupli' z jednání o úložišti a že kompenzace pro obce jsou ostudné. A je hanba státu je těm lokalitám nabízet," uvedl Čotek.

Dodal, že pokud by stát a jeho Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) myslela své veřejně prezentované názory upřímně, tak měla 23 let času na investice do zvažovaných oblastí, na které je často pohlíženo jako na pohraničí. Investice podle Čotka mohly jít například do silnic, škol, bydlení a podpory zaměstnanosti. "Občané by si toho určitě všimli. Lidé jsou tady na stát naštvaní, a tím, že nám sem teď hodí hrst drobných, tak to nás neuklidní," uvedl.

Den proti úložišti připravily také další tří zvažované oblasti - Horka a Hrádek na Vysočině a Janoch u jihočeského Temelína. Úložiště za více než 100 miliard korun má podle nařízení Evropské unie stát do roku 2050.

