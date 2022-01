Lidé z Pošumaví už 19. rokem protestovali proti plánovanému jadernému úložišti

Jiří Červený 9.1.2022 07:16 Reaguje na Jaroslav Řezáč

Když o tom nic nevíš, raději mlč. Surao to už raději stáhlo ze svých stránek, ale tady se nejedná o tu část úložiště pod zemí. Tady se jedná o to, že ta nadzemní část by sahala od Jetenovic do Maňovic a až k Pačejovu. Obrovský komplex hal. Podzemní část by zase takový problém nebyl. ČR nemá dostatek území, kde v bývalých vojenských prostorech nebydlí ani noha? A na geologii se nevymlouvej. Kdyby byla trochu vůle, ono by se řešení našlo. Jenže, co by se státní úředník namáhal, že jo?

Odpovědět