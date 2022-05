Lipavský: Rozhodnutí Maďarska nepodpořit sankce na ruské energie je nepřijatelné

Pavel Hanzl 17.5.2022 16:27 Reaguje na Karel Zvářal

Ta logika je přece velmi jednoduchá.

Sankce jsou od toho, aby poškodiy agresora a ekonomicky ho dostaly na dno, aby neměl na flintičky.

Pokud mu budema platit za energie, bude vždycky vysmátý, všemožná embarga se dají různě obcházet, za peníze v Praze dům.

Pokud mu zavřeme penězovody, nic neobejde.

A hlavní penězovod vede k němu z Evropy za ropu a plyn.

A ten musíme odstřihnout v každém případě a i když to bude bolet. Ale máme na to určitý čas. Než se vyřeší Ukrajina uteče půl roku, pokud tam dostane po hubě, bude si lízat rány a to už bude bez euráčů za uhlí (končí v srpnu) a ropy (končí s koncem roku).

Zůstane mu něco za plyn, který stejně škrtí, takže bude mít problém. A o to jde.

Pokud to nebude někdo sabotovat a podrážet. Ropy a plynu je na světě dost, jen přeorganizovat trasy a infrastrukturu, technologie, smlouvy atd.

