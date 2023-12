Lipník se od ledna zapojí do projektu energetického využití gastroodpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Město Lipník nad Bečvou na Přerovsku se od ledna zapojí do projektu zaměřeného na třídění a následné energetické využití kuchyňského odpadu, který organizuje společnost Energy financial group (EFG). Vytříděný gastroodpad bude z Lipníku odvezen do bioplynové stanice EFG Rapotín BPS, kde ho pracovníci pomocí speciální technologie zpracují na nízkoemisní biometan, elektřinu a teplo, sdělil starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl (Unie pro Lipník).

Na deseti místech v Lipníku budou instalovány recyklační hnědé nádoby na potravinové zbytky rostlinného i živočišného původu. Oproti běžným popelnicím jsou tyto speciální kontejnery opatřeny těsněním a uzavírací sponou zabraňující šíření zápachu. Lidé do nich mohou ukládat například potraviny po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu nebo sedliny kávy a čaje, a to i s původním obalem s výjimkou skla.

"Rozšíření třídění využitelných surovin o kuchyňský odpad vnímáme jako přirozený vývoj snahy o snížení podílu směsného komunálního odpadu, který často končí na skládkách bez jakéhokoli užitku. Zapojení do projektu Třídím gastro nám umožní nejen zmenšit objem odpadu na skládkách, ale také snížit výdaje spojené s rostoucími poplatky za skládkování v příštích letech a zároveň přispět k produkci zelené energie," uvedl Přikryl.

Za dva roky fungování projektu Třídím gastro si recyklaci kuchyňských zbytků osvojili lidé ve více než 20 městech a obcích v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji. "Díky zodpovědnému přístupu občanů svezeme prostřednictvím služby Třídím gastro každý měsíc do našich bioplynových stanic až kolem 100 tun kuchyňského odpadu," uvedl ředitel divize EFG Logistics Ondřej Černý.

Energetické centrum recyklace vzniklo v Rapotíně v areálu bývalých skláren a zajišťuje svoz, příjem a třídění odpadů. Zároveň v něm je bioplynová stanice. Centrum může ročně zpracovat až 30.000 tun bioodpadu, produktem jsou bioplyn a organicko-minerální hnojiva. V roce 2019 v areálu přibylo zařízení na úpravu bioplynu, které ročně dokáže vyrobit až 1,3 milionu metrů krychlových biometanu. Do zařízení je svážen gastroodpad z několika měst a obcí.

Kromě měst a obcí jsou do projektu skupiny EFG, který odstartoval v květnu 2021 na Šumpersku, zapojeny také instituce provozující stravovací zařízení, jako jsou například školy či letní tábory, i komerční gastroprovozy. Za dva roky provozu firma EFG od komerčních i komunálních původců odpadu vytřídila z více než 3000 nádob přes 1200 tun gastroodpadu.

Skupina EFG od roku 2007 podniká prostřednictvím svých dceřiných firem v energetickém zpracování biologicky rozložitelných odpadů a výrobě biometanu. Loni trojnásobně zvýšila svůj obrat na 680 milionů korun. Sídlo skupiny je v Praze.

