Lobotka, zproštěný obžaloby ze založení požáru v Českém Švýcarsku, zamířil domů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Osmatřicetiletý Jiří Lobotka, kterého dnes Krajský soud v Ústí nad Labem zprostil obžaloby ze založení obřího požáru v národním parku České Švýcarsko, po měsících ve vazbě zamířil domů, ačkoliv nechtěl. Soud ho s okamžitou platností, i přes odvolání státního zástupce, z vazby propustil. Jednací síň opustil bez pout. Zda je připraven na život na svobodě, se ukáže v nejbližší době, řekl novinářům jeho obhájce Vít Pavko. Za založení menších požárů na Děčínsku zjara 2023 poslal soud Lobotku na dva roky do vězení a nařídil mu ústavní protitoxikomanickou léčbu."Líp to dopadnout nemohlo, děkuji," uvedl bývalý dobrovolný strážce národního parku po vynesení rozsudku. Ještě předtím žádal soud, aby ho ponechal ve vazbě. Podle soudce Romana Felzmanna to ale není možné. Státní zástupce podal proti rozhodnutí o propuštění z vazby stížnost. "Já se domnívám, že soudu byly předloženy důkazy, které svědčí o vině (Lobotky) i v této části skutku, proto jsem podal na místě odvolání," řekl novinářům Martin Krumpoch, který navrhl obžalovanému nejméně 12 let vězení.

Spokojen s výsledkem rozhodnutí byl obhájce. "Kamarád ze státního zastupitelství mi v průběhu vyhlašování napsal, že spravedlnost nespí a neusnula," řekl Pavko. "Vnímám rozsudek krajského soudu z hlediska té důkazní situace za nevyhnutelný, tady opravdu nebylo ničeho dalšího než prvotního doznání v Beřkovicích," uvedl obhájce.

Zprávu o propuštění z vazby dal obhájce po rozsudku Lobotkově rodině. Sám ho do jeho bydliště veze. Řekl, že to dělá proto, aby se ujistil, že bude Lobotka připraven na život na svobodě. "Budu se snažit na něj působit několik hodin, než ho vysadím doma," řekl a dodal, že i to je podle něj součástí výkonu advokacie. Proč chtěl jeho klient zůstat ve vazbě, Pavko neví. "Toto prohlášení se mnou nekonzultoval stejně jako mnohá další," uvedl.

Ve vazbě byl Lobotka od konce dubna 2023, zbýval by mu tedy ještě tříměsíční trest v případě započtení vazby. Soud mu nicméně nařídil ještě protitoxikomanické ústavní léčení. "Což v rámci právní veřejnosti je vnímáno často hůře než trest odnětí svobody," poznamenal obhájce. "Vnímám to teď tak, že máme možnost pozorovat toho člověka na svobodě, pokud prokáže, že je schopen vést řádný život, odvolací soud může rozhodnout jinak," řekl Pavko.

Lobotka musí zaplatit škodu ve výši několika milionů korun za zničené přístavky, posedy, krmelce a zčásti i rozhledny. V případě velkého požáru z léta 2022 odkázal soud správu národního parku i ministerstvo vnitra s nárokem škody na řízení ve věci občanskoprávních. Zároveň soudce řekl, že během hlavního líčení zazněla spousta polopravd, lží a domněnek, možných křivých výpovědí, proto se v tomto ohledu obrátí na policii.

Soudce uvedl, že neexistuje žádný přímý ani nepřímý důkaz, že by velký požár v národním parku založil obžalovaný. Lobotka se k jeho založení doznal v beřkovické psychiatrické léčebně, později to ale odvolal.

reklama