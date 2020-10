Lom Vršany sčítá škody způsobené aktivisty, jde o statisíce korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Honza Groh / Honza Groh / Wikimedia Commons V rámci tzv. akčního víkendu proti uhlí organizovaného hnutím Limity jsme my obsadilo 2. září rypadlo osm aktivistek a aktivistů.

Měsíc a půl po protestních akcích na Mostecku, kdy aktivisté několikrát obsadili rypadlo v lomu Vršany a následně do lomu vtrhli, vlastník lomu, společnost Sev.en Energy stále sčítá škody. Zatím jde o statisícovou škodu, řekla ČTK mluvčí firmy Eva Maříková.

Loni v říjnu několik lidí z hnutí Against Coal obsadilo rypadlo a protestovalo téměř tři dny, dceřiná společnost Vršanská uhelná aktivisty poté žalovala. "Další právní kroky zvážíme, až bude známá výše škody," doplnila Maříková k letošním protestům. Jiná mluvčí těžební společnosti Gabriela Sáričková Benešová již dříve uvedla, že pokud vzniknou nějaké škody, podá společnost na aktivisty další žalobu.

V rámci tzv. akčního víkendu proti uhlí organizovaného hnutím Limity jsme my obsadilo 2. září rypadlo osm aktivistek a aktivistů. Požadovali konec "doby uhelné." Na rypadle strávili necelé tři dny. Kvůli aktivistům nemusela být zastavena těžba uhlí, protože rypadla byla v plánované technologické odstávce. "Co se týče těžby, tam nás to nijak nelimituje, nicméně zastavily se opravy a servis na těch strojích, protože firmy, které tam měly nastoupit a servis dělat, tam samozřejmě nemohou," řekla v září Sáričková Benešová. Maříková uvedla, že sčítání škod trvá déle právě kvůli poškozeným firmám.

Znovu aktivisté zabrali rypadlo 5. září, opustili ho ještě ten den. Těžební společnost musela zastavit těžbu a poté zkontrolovat technologie, aby ji mohla znovu obnovit. Do lomu vtrhlo tentýž den více než 100 aktivistů, policie 105 z nich zajistila. Sev.en energy chce podle Maříkové vymáhat škodu po všech, kteří ji způsobili.

O budoucnosti těžby uhlí jedná takzvaná uhelná komise, která kvůli současnému koronavirovému stavu jedná dnes on-line. Podle několika zdrojů ČTK měla už dnes komise stanovit termín konce využívání uhlí v Česku, a to na rok 2038, jak to učinilo Německo. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) ale v pondělí oznámil, že komise o datu zatím nerozhodne.

