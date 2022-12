Londýnský "velký smog" před 70 lety byl impulz pro změnu přístupu k prostředí

Miloš Zahradník 4.12.2022 18:14

Londynsky velky smog je udalosti velmi dulezitou - a mementem - i pro dnesek. Ne uz ale kvuli znecisteni ovzdusi, nybrz tehdejsi pozoruhodnou METEOROLOGICKOU SITUACI. Po vpadu studeneho vzduchu do zapadni Evropy se tam vytvorila mohutna tlakova vyse. Mrzlo - i v te Anglii - utvorila se nizka oblacnost a navic nefoukal temer zadny vitr - v cele te velke oblasti tlakove vyse. Stat se to dnes, tak by nekolik dnu/ ci spis tydnu nevyrabely "zelene" energeticke zdroje od Anglie az po Nemecko temer zadnou elektrinu...



Treba takova situace zas nekdy zas nastane a a hlasatele zarne zelene budoucnosti se trochu probudi - blackoutem, ktety by v takove meteo situaci pravdepodobne nastal

