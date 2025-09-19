https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-emil-je-v-hornich-rakousech-na-ceste-ho-doprovazi-policejni-hlidka
Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka

19.9.2025 13:04 | LINEC (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mikaelsoderberg / Flickr
Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. Dnes byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce na facebooku informovalo, že ho doprovází policejní hlídka.
 
Zároveň vyzvalo řidiče, aby v případě, že u silnice losa spatří, opatrně a klidně pokračovali v jízdě. Předtím zvíře přeplavalo řeku Enži (Enns), kterou prochází hranice mezi Horními a Dolními Rakousy. Při vylézání na břeh měl los trochu problémy, protože je tam strmý svah, uvádí s odvoláním na svědky bulvární deník Kronen Zeitung na svých internetových stránkách.

Hornorakouské úřady uvažují o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem. Na Šumavě by se mohl připojit k tam žijící losí populaci. Kvůli tomuto losovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádají, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

