Los Emil je v Horních Rakousech, na cestě ho doprovází policejní hlídka
19.9.2025 13:04 | LINEC (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mikaelsoderberg / Flickr
Hornorakouské úřady uvažují o tom, že by nechaly Emila uspat a následně ho převezly na hranici s Českem. Na Šumavě by se mohl připojit k tam žijící losí populaci. Kvůli tomuto losovi vznikla v Horních Rakousích speciální pracovní skupina zahrnující zástupce zemské vlády, místních úřadů, myslivce, policii a odborníky.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, do Rakouska se dostal přes Česko. Cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádají, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.
