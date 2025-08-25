Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po ČR, je nyní u Vídně
25.8.2025 11:23 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mikaelsoderberg / Flickr
Už dříve APA napsala, že los pravděpodobně při svém putování střední Evropou přišel z Polska přes Českou republiku až do Rakouska.
V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit.
