Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po ČR, je nyní u Vídně

25.8.2025 11:23 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mikaelsoderberg / Flickr
Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice a zavítal i na Slovensko, je nyní v okolí Vídně. Informuje o tom agentura APA, která připomíná, že předtím bylo zvíře v alpské zemi spatřeno v Dolním Rakousku.
 
Rakouská policie veřejnost prosí, aby Emila nepronásledovala ani pěšky, ani autem, což už se v minulosti stalo. "Takový postup s sebou může pro zvíře i zúčastněné lidi nést nebezpečné následky," upozornili strážci zákona. "Prosím, respektujte přírodu - Emil chce prostě jen žít a, jak se zdá, také si prohlédnout pár památek," doplnila policie a přidala smajlík.

Už dříve APA napsala, že los pravděpodobně při svém putování střední Evropou přišel z Polska přes Českou republiku až do Rakouska.

V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit.

