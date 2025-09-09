https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-emil-navstivil-dolnorakouske-mesto-melk-problemy-tam-nezpusobil
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil

9.9.2025 21:03 | VÍDEŇ (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mikaelsoderberg / Flickr
Los Emil, který z české strany přešel do Rakouska, se dnes pohyboval u dolnorakouského města Melk. Zatímco o víkendu zvíře způsobilo chaos v asi 25 kilometrů vzdáleném St. Pöltenu, návštěva Melku se obešla bez komplikací, informovala rakouská média.
 
"Že je los Emil v Melku, se přirozeně rychle rozneslo. Sběh lidu byl ale v mezích," uvedl podle portálu dolnorakouského týdeníku NÖN místní policejní šéf Thomas Heinreichsberger.

Pohyb losa Emila ve městě sledovali nejen jeho příznivci, ale také policie. V sobotu totiž los na železničním nádraží v St. Pöltenu na několik hodin zastavil provoz vlaků. V Melku ale žádné problémy nenastaly, jak město uvedlo. "Na radnici se ale nepřihlásil," poznamenala mluvčí města.

Los ještě dnes Melk opustil, jak uvedl Heinreichsberger s tím, že Emilovo putování tak pokračuje. Mluvčí dolnorakouské policie Raimund Schwaigerlehner řekl, že policie zvíře v jeho pouti nesleduje. "Necháváme ho jít vlastní cestou," uvedl.

Rakouská média denně přinášejí podrobnosti o Emilově cestě. Portál weekend.at zvíře označil za tuláckou hvězdu. Jeho popularita je tak velká, že má v němčině a češtině heslo na internetové encyklopedii Wikipedie nebo stránku na síti Facebook.

Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko. V tuzemsku cesta mladého zvířete vyvolala rovněž velký zájem veřejnosti. Los většinou žije samotářsky, může dorůst až do výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Los evropský Foto: Rufus46 Wikimedia Commons Los Emil sobotní večerní procházkou narušil provoz vlaků v rakouském St. Pöltenu Mladý losí samec vyfocený 16. 7. 2025 u Javorníku. Foto: Kománkův mlýn / AOPK ČR Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu Los evropský Foto: Birgit Fostervold Flickr Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po ČR, je nyní u Vídně

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Odborníci předvedli v milovické rezervaci účinnou metodu likvidace invazních akátů

Diskuse: 44

Vědci s rybáři zjišťovali stav rybí obsádky v Lipně. Zaměřili se na populaci candáta a sumce

Diskuse: 21

Los putující Evropou: důsledek fragmentace krajiny v přímém přenosu

Diskuse: 34

Martin Marek: Ředitel CHKO Kokořínsko je zpět ve funkci, přestože věděl o falšování důkazů

Diskuse: 139

Odvolací soud uznal, že mezi Klínovcem a Neklidem vede cesta, nikoli sjezdovka

Diskuse: 3

Nový report popisuje, jak podnikatelé Křetínský a Tykač získávají dotace

Diskuse: 16

Karel Makoň: Na spolupráci s energetiky si v záchranné stanici nemůžeme stěžovat

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist