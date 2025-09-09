Los Emil navštívil dolnorakouské město Melk, problémy tam nezpůsobil
Pohyb losa Emila ve městě sledovali nejen jeho příznivci, ale také policie. V sobotu totiž los na železničním nádraží v St. Pöltenu na několik hodin zastavil provoz vlaků. V Melku ale žádné problémy nenastaly, jak město uvedlo. "Na radnici se ale nepřihlásil," poznamenala mluvčí města.
Los ještě dnes Melk opustil, jak uvedl Heinreichsberger s tím, že Emilovo putování tak pokračuje. Mluvčí dolnorakouské policie Raimund Schwaigerlehner řekl, že policie zvíře v jeho pouti nesleduje. "Necháváme ho jít vlastní cestou," uvedl.
Rakouská média denně přinášejí podrobnosti o Emilově cestě. Portál weekend.at zvíře označil za tuláckou hvězdu. Jeho popularita je tak velká, že má v němčině a češtině heslo na internetové encyklopedii Wikipedie nebo stránku na síti Facebook.
Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko. V tuzemsku cesta mladého zvířete vyvolala rovněž velký zájem veřejnosti. Los většinou žije samotářsky, může dorůst až do výšky přes dva metry a dosáhnout hmotnosti přes půl tuny.
