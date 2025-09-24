https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-emil-se-nyni-pohybuje-v-okoli-stozce-zatim-neopustil-np-sumava
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Los Emil se nyní pohybuje v okolí Stožce, zatím neopustil NP Šumava

24.9.2025 19:23 (ČTK)
Los Emil se nyní pohybuje kolem Stožce na Prachaticku. Od pondělí, kdy se z Rakouska dostal do Česka, se posunul o pět desítek kilometrů dál směrem na západ. Pohyb losa, jenž putuje z Polska od června, monitoruje v posledních dnech speciální GPS vysílačka, která udává polohu. Její data má k dispozici i šumavský národní park, řekl ČTK jeho mluvčí Jan Dvořák.
 
"Z jeho pohybu se dá usoudit, že zatím prozkoumává krajinu. Nemůžeme říct, že by se vydal nějakým konkrétním směrem," uvedl Dvořák. Dodal, že Emil je stále na území šumavského národního parku. Baterie v čipu však vydrží asi 30 dní. Po měsíci budou pohyb losa zřejmě zase určovat jen lidé, kteří jej spatří.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se do Rakouska dostal přes Česko. V Rakousku téměř za dva měsíce ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, tak jej ochránci uspali a převezli k lipenské přehradě.

"Z informací, které máme, víme, že není úplně plachý a lidé jej mohou klidně spatřit. Ale proto bych chtěl připomenout, že se stále jedná o dost robustní zvíře. Znamená to, že kvůli vlastní bezpečnosti by se lidé k němu neměli zkoušet přibližovat, nebo se s ním snad pokusit fotit. Kromě toho nevhodné chování může u losa vyvolat jen stres," řekl Dvořák.

Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry a vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. V Rakousku ho na cestě často doprovázela i policie nebo hasiči. Stovky fanoušků a zvědavců jeho cestu dokumentovaly, Emil je také jediným konkrétním zástupcem svého druhu, který má vlastní Facebookovou stránku a záznam na Wikipedii, uvedla stanice ORF.

V okolí lipenské přehrady, kde byl původně Emil po uspání vypuštěn, žije největší populace losů na území Česka. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
