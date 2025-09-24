Los Emil se nyní pohybuje v okolí Stožce, zatím neopustil NP Šumava
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se do Rakouska dostal přes Česko. V Rakousku téměř za dva měsíce ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, tak jej ochránci uspali a převezli k lipenské přehradě.
"Z informací, které máme, víme, že není úplně plachý a lidé jej mohou klidně spatřit. Ale proto bych chtěl připomenout, že se stále jedná o dost robustní zvíře. Znamená to, že kvůli vlastní bezpečnosti by se lidé k němu neměli zkoušet přibližovat, nebo se s ním snad pokusit fotit. Kromě toho nevhodné chování může u losa vyvolat jen stres," řekl Dvořák.
Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry a vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. V Rakousku ho na cestě často doprovázela i policie nebo hasiči. Stovky fanoušků a zvědavců jeho cestu dokumentovaly, Emil je také jediným konkrétním zástupcem svého druhu, který má vlastní Facebookovou stránku a záznam na Wikipedii, uvedla stanice ORF.
V okolí lipenské přehrady, kde byl původně Emil po uspání vypuštěn, žije největší populace losů na území Česka. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.
