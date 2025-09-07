https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-emil-sobotni-vecerni-prochazkou-narusil-provoz-vlaku-v-rakouskem-st.poltenu
Los Emil sobotní večerní procházkou narušil provoz vlaků v rakouském St. Pöltenu

7.9.2025 11:48 (ČTK)
Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice i Slovensku, sobotní večerní procházkou po kolejích v rakouském St. Pöltenu přerušil na několik hodin vlakový provoz. Dnes o tom informovala agentura APA. Rakouská policie musela kvůli sudokopytníkovi na konci srpna také uzavřít jeden z nájezdů na dálnici A22.
 
"Kvůli zvířatům (Emilovi) na kolejích není na hlavním nádraží v St. Pöltenu až do 21:30 možný žádný provoz," uvedla rakouská železniční společnost Österreichische Bundesbahn (ÖBB) na svých stránkách. Krátce před dnešní 1:00 bylo uzavření trati zrušeno.

Emil už krásy Rakouska objevuje asi dva a půl týdne. První hlášení o jeho pohybu přišlo 19. srpna z dolnorakouského Weinviertelu na hranicích s Českem, následně zavítal do okolí Vídně a pak putoval proti toku Dunaje. Poslední dny pobývá v různých částech St. Pöltenu, který je asi 50 kilometrů západně od metropole.

Jeho popularita je tak velká, že má dokonce česko-německé heslo na internetové encyklopedii Wikipedie nebo stránku na Facebooku, kterou k nedělnímu ránu sledovalo 9826 uživatelů. Lidé na ní přeji losovi zdraví nebo požadují, aby jej nikdo na cestě přes spolkovou zemi pokud možno nerušil. K tomu vyzývají i odborníci.

"Shromážděním zvědavců je nutné se za každou cenu vyhnout. Prosím, nejezděte do St. Pöltenu jen kvůli němu. Losi si v přírodě poradí sami a nepotřebují blízkost lidí ani fanoušky. Nechte Emila na pokoji, pozorujte ho a úřady informujte pouze tehdy, když se bude nacházet v nebezpečné situaci, ze které se sám nedostane," uvedla místní společnost na ochranu zvířat.

Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko. V tuzemsku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti.

