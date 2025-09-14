Los Emil v Rakousku zřejmě znovu překročil Dunaj a teď se pohybuje jižně od něj
14.9.2025 11:51 | VÍDEŇ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Rakousku už byl spatřen v řadě okresů jako Mistelbachu, Korneuburgu, Tullnu, Melku a St. Pöltenu. V posledně zmíněném okrese v prvním zářijovém týdnu zvíře způsobilo chaos, když na několik hodin zastavilo provoz vlaků.
Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko.
V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.
