Los Emil v Rakousku zřejmě znovu překročil Dunaj a teď se pohybuje jižně od něj

14.9.2025 11:51 | VÍDEŇ (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Los Emil, který se letos pohyboval po České republice i Slovensku, pokračuje podle agentury APA ve svém putování po Rakousku, kde zřejmě znovu překročil Dunaj a teď se nachází jižně od něj v okrese Amstetten, který leží zhruba v polovině cesty mezi Vídní a Salcburkem.
 
Jak podotýká APA, los se ještě v uplynulých dnech pohyboval severně od Dunaje a zdálo se, že směřuje na sever, tedy blíže k hranicím s Českem.

V Rakousku už byl spatřen v řadě okresů jako Mistelbachu, Korneuburgu, Tullnu, Melku a St. Pöltenu. V posledně zmíněném okrese v prvním zářijovém týdnu zvíře způsobilo chaos, když na několik hodin zastavilo provoz vlaků.

Los pravděpodobně pochází z Polska a do Rakouska se dostal přes Česko.

V Česku cesta mladého zvířete druhu, který většinou žije samotářsky a může dorůst výšky přes dva metry a dosáhnout váhy přes půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. České i rakouské úřady obyvatele žádaly, aby losa neplašili a nepřibližovali se k němu.

tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
