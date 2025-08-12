Los, který se pohyboval po Česku, doputoval podle nahrávky na Slovensko
12.8.2025 19:31 | BRATISLAVA (ČTK)
Mladý samec losa evropského se dříve pohyboval po různých místech v Česku. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tehdy vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit. Los evropský patří mezi největší evropské savce.
V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Data o jeho pohybu po ČR lze zadat přes webovou aplikaci. Do Česka se los dostal z Polska.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
JP
Jaroslav Pokorný13.8.2025 11:16
Lidé losa pronásledovali? Mně se zdálo, že se ho snažili nasměrovat ven z města. A vůbec se (mně) nejeví jako "divoké" zvíře. Stále si myslím, zda by nebylo lepší ho uspat a převést do vhodné lokality. U nás třebas do "bažin" na Třeboňsku s blízkou Šumavou. Tam prý už pár losů žije.Odpovědět
Karel Zvářal13.8.2025 12:09 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Myslím si totéž. Zásahový tím měl už dávno konat, je evidentní, že los hledá kontakt s "civilizací" (jinými losy). Uspaný být nemusí, stačí obluzený a pomocí umělé (stačí karton) stěny a lana nasměrovaný na auto. Asi se bojí nezdaru/úhynu, nebo negativních reakcí veřejnosti, ale nechávat to na přírodě je v takových případech naivita, resp chyba. Putování zadrátovanou krajinou nemůže skončit jinak než tragicky.Odpovědět