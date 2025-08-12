https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/los-ktery-se-pohyboval-po-cesku-doputoval-podle-nahravky-na-slovensko
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Los, který se pohyboval po Česku, doputoval podle nahrávky na Slovensko

12.8.2025 19:31 | BRATISLAVA (ČTK)
Diskuse: 2
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Los evropský, který se v uplynulých měsících pohyboval po České republice, doputoval na Slovensko. V pondělí byl ve Skalici, uvedlo toto město, které leží u hranic s Českem.
 
Skalica na sociální síti zveřejnila nahrávku se zvířetem a s poznámkou, že celebrita tohoto léta, los Emil, zavítal v rámci své evropské tour do města. Kamera zaznamenala také lidi, kteří zvíře pronásledovali.

Mladý samec losa evropského se dříve pohyboval po různých místech v Česku. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR tehdy vybídla fotografy, aby zvíře neplašili a nepřibližovali se němu, neboť los může propadnout panice, vběhnout pod auto nebo na fotografa zaútočit. Los evropský patří mezi největší evropské savce.

V Česku cesta mladého losa vyvolala velký zájem veřejnosti. Data o jeho pohybu po ČR lze zadat přes webovou aplikaci. Do Česka se los dostal z Polska.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
JP

Jaroslav Pokorný

13.8.2025 11:16
Lidé losa pronásledovali? Mně se zdálo, že se ho snažili nasměrovat ven z města. A vůbec se (mně) nejeví jako "divoké" zvíře. Stále si myslím, zda by nebylo lepší ho uspat a převést do vhodné lokality. U nás třebas do "bažin" na Třeboňsku s blízkou Šumavou. Tam prý už pár losů žije.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.8.2025 12:09 Reaguje na Jaroslav Pokorný
Myslím si totéž. Zásahový tím měl už dávno konat, je evidentní, že los hledá kontakt s "civilizací" (jinými losy). Uspaný být nemusí, stačí obluzený a pomocí umělé (stačí karton) stěny a lana nasměrovaný na auto. Asi se bojí nezdaru/úhynu, nebo negativních reakcí veřejnosti, ale nechávat to na přírodě je v takových případech naivita, resp chyba. Putování zadrátovanou krajinou nemůže skončit jinak než tragicky.
