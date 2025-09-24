https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/losi-u-lipenske-prehrady-se-asi-stahli-ke-zvonkove-byvali-u-predni-vytone
Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí

24.9.2025 13:18 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | mikaelsoderberg / Flickr
Největší populace losa evropského u lipenské přehrady se asi stáhla k Přední a Zadní Zvonkové. V minulosti přitom bývala i u Přední Výtoně. Lesník Karel Strych se s losem ve volné přírodě setkal mnohokrát. Nejčastěji právě v okolí Přední Výtoně, kde se Strych pohybuje nejvíce. Ale za posledních sedm let jej zde neviděl, řekl ČTK. Podle něj se tak losi zřejmě přesunuli do klidnější oblasti u Zvonkové. Ve stejných místech by se mohl pohybovat los Emil, který se k Šumavě dostal z Rakouska.
 
"Poslední stopy losa jsem u Přední Výtoně viděl v roce 2021. A naživo jsem ho nepotkal už řadu let," uvedl Strych. Dodal, že přitom zhruba mezi roky 2004 a 2014 jej v přírodě viděl v průměru jednou za měsíc. Po roce 2014 na losa narážel už méně častěji. I když se jedná o plaché zvíře, má při střetnutí možná až nečekanou reakci. "Zůstane stát a nehýbe se. Jako by se snažil splynout s přírodou, aby nebyl viditelný," uvedl Strych, který v minulosti nalezl i shozené parohy losa nebo lebku zahynulého losa.

Ve své sbírce má řadu fotografií a videozáběrů, které při setkání se zvířetem pořídil. Podle dlouhodobého monitoringu šumavského národního parku v okolí lipenské přehrady žije přibližně 15 losů evropských. Jde o největší populaci v Česku. "Ale u Přední Výtoně a Svatého Tomáše už zřejmě nejsou. Tipnul bych si, že se více přesunuli ke Zvonkové, kde také vysadili losa Emila," řekl Strych. Podle něj se los evropský stáhl z míst, kde býval, kvůli zvýšenému turistickému ruchu. Původně byla pravá strana lipenské přehrady méně dostupná pro návštěvníky. V posledních letech však zde více jezdí cyklisté a u Přední Výtoně také začali v zimě upravovat stopy pro běžkaře. "Kolem Zvonkové je větší klid," řekl.

Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se do Rakouska dostal přes Česko. V Rakousku nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že se bude snažit překonat dálnici, tak jej ochránci uspali a převezli k lipenské přehradě.

Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry a vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Přes rakouské území ušel přes 500 kilometrů a od pondělí je na české straně Šumavy. Zřejmě se pohybuje kolem lipenské přehrady. Los má na uchu GPS vysílač, pomocí kterého lze dočasně sledovat jeho trasu na facebookové stránce. Baterie se vybije přibližně za měsíc.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.9.2025 13:33
Emil je protřelý světák, ruch civilizace mu příliš nevadil, snad mu to zůstane, měl by tím okolí Výtoně pro sebe. Chtělo by to omezit počet cyklostezek, před funícím turistou má čas utéct, rychle jedoucí cyklista ho může děsit, zejména samici s mláďaty.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.9.2025 13:36 Reaguje na Karel Zvářal
No a pochopitelně přítomnost několika vlčích smeček losům také do karet příliš nehraje, že...
