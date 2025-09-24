Losi u lipenské přehrady se asi stáhli do klidnějších oblastí
Ve své sbírce má řadu fotografií a videozáběrů, které při setkání se zvířetem pořídil. Podle dlouhodobého monitoringu šumavského národního parku v okolí lipenské přehrady žije přibližně 15 losů evropských. Jde o největší populaci v Česku. "Ale u Přední Výtoně a Svatého Tomáše už zřejmě nejsou. Tipnul bych si, že se více přesunuli ke Zvonkové, kde také vysadili losa Emila," řekl Strych. Podle něj se los evropský stáhl z míst, kde býval, kvůli zvýšenému turistickému ruchu. Původně byla pravá strana lipenské přehrady méně dostupná pro návštěvníky. V posledních letech však zde více jezdí cyklisté a u Přední Výtoně také začali v zimě upravovat stopy pro běžkaře. "Kolem Zvonkové je větší klid," řekl.
Los Emil pravděpodobně pochází z Polska, následně se do Rakouska dostal přes Česko. V Rakousku nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že se bude snažit překonat dálnici, tak jej ochránci uspali a převezli k lipenské přehradě.
Cesta mladého zvířete, které může dorůst výšky přes dva metry a vážit více než půl tuny, vyvolala velký zájem veřejnosti. Přes rakouské území ušel přes 500 kilometrů a od pondělí je na české straně Šumavy. Zřejmě se pohybuje kolem lipenské přehrady. Los má na uchu GPS vysílač, pomocí kterého lze dočasně sledovat jeho trasu na facebookové stránce. Baterie se vybije přibližně za měsíc.
reklama