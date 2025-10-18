Louny vypustily prvního ze dvou sokolů, pomohou s přemnoženými holuby
Holubi létají do města ze sila v Dobroměřicích, kde je výrobna krmiv. Ještě před pořízením dravců město počty opeřenců redukovalo pomocí odchytových klecí a v zimě aktivním odlovem. Jedním z dalších opatření bylo pořízení holubníků. "Jednou fungují, podruhé nefungují. Uvidíme, jak si s nimi poradí sokoli," doplnil Rychtařík.
Sokoly město zvolilo, protože jsou pro holuby přirozeným predátorem, v jehož jídelníčku je holub zastoupený z 90 procent. Sokol navíc útočí na hejna, která tím rozhání. Následně loví slabší holuby, jde o zraněné, nemocné či staré kusy.
Samice město pořizovat nebude. Důvodem je vyšší pořizovací cena i předpoklad, že je samci přilákají v dospělosti sami z volné přírody. Starosta uvedl, že by bylo pro město ideální, kdyby tam dravci zahnízdili a vyvedli mladé. Na dvou místech ve městě proto pro ně budou připravené budky, v nichž budou moci draví ptáci zahnízdit. Podle Rychtaříka mají sokoli ve městě dostatek vhodných míst ke hnízdění.
Holubi ve městě ničí objekty svým trusem, který ulpívá také třeba na městském mobiliáři či autech. Přemnožení je nejvíc vidět v centru města, kde na ně neplatí ani hroty na parapetech, římsách či soklech historických staveb. Lidé, kteří holuby na náměstí krmí, pro ně vytvářejí ideální podmínky. Na jejich vysoké množství si pak ale jiní místní stěžují.
