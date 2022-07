Lumpe park v ústecké zoologické zahradě by se mohl dočkat obnovy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kdysi honosný Lumpe park, jehož pozůstatky lze vidět v zoologické zahradě v Ústí nad Labem, by mohl být výhledově obnoven. Park vybudoval a posléze otevřel Heinrich Lumpe v roce 1914. Tehdy byl rezervací volně žijících zvířat, místem rekreace a relaxace, zábavy i propagace ochranářského pohledu na svět. Byl zajímavý i geologicky a botanicky. Zoologická zahrada ve spolupráci s muzeem, univerzitou a německými partnery chce minulost i současnost parku lidem připomenout a později i obnovit

Všichni partneři v květnu podepsali memorandum, které si klade za cíl vyhlásit areál a zachované objekty kulturní památkou a následně se pokusit o návrat zbytků Lumpe parku do původního stavu.

"Chceme zmapovat vše, co se dnes z někdejšího Lumpeho parku v našem areálu nachází, chceme to zanalyzovat a zjistit hodnotu, jakou to má, a chceme tyto hodnoty zachránit, a případně i obnovit a zachovat pro budoucí generace stejně, jako se nám to daří z pohledu Lumpeho ochranářského odkazu," uvedla ředitelka ústecké zoo Ilona Pšenková.

Heinrich Lumpe byl Němec žijící v Čechách, v nichž se i narodil. Jeho park byl určen milovníkům přírody bez ohledu na národnost nebo jazyk a proudily do něj každým rokem desetitisíce lidí z Čech i Německa. Proto také ústecká zoo chce, aby se program jeho záchrany a zachování stal opět věcí celého pohraničí. Právě proto ředitelka oslovila podpůrnou organizaci Zoo Drážďany ZooFreunde Dresden, díky níž v Drážďanech vyrostla řada moderních expozic pro mnoho druhů zvířat.

Univerzita J. E. Purkyně s ústeckým muzeem budou mít za úkol provést historicky první průzkum někdejšího parku. Společně prohledají někdejší areál Lumpeho parku. "Bedlivému oku vědců přitom neuniknou nejen zajímavosti geologické či mineralogické, ale budou si všímat i toho, jaká je v areálu ještě dnes biologická rozmanitost, jaké druhy živočichů zde lze vidět i jaké druhy rostlin se z dob někdejšího parku zachovaly," řekla mluvčí s tím, že všechny poznatky budou řádně zdokumentovány a sepsány.

Po průzkumu přijde na řadu posouzení nálezů a objevů z historického hlediska i v kontextu zařízení obdobného druhu, která se nacházela či nacházejí ve střední Evropě. "Zjistí se tak, co všechno nám po panu Lumpem v ústecké zoo zůstalo a co z toho má opravdu smysl zachránit a zachovat pro další generace," doplnila Čermáková.

V září se bude moct s výsledky bádání seznámit také veřejnost. Zoologická zahrada chystá akci s názvem Měsíc s Heinrichem Lumpem. Bude jasno také v tom, jak velká část parku bude obnovena, kde se bude nacházet a na jaké zajímavosti se mohou návštěvníci 'nového Lumpe Parku' těšit. Veřejnost také dostane příležitost zapojit se do soutěže. Jejím úkolem bude odpovědět na otázku, 'co by při dnešních možnostech a nekonečných pramenech informací pan Lumpe do svého parku asi začlenil dnes.'

Ústecká zoologická zahrada přišla o plné členství v Asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). V červenci by se podle ředitelky měla do zoologické zahrady dostavit kontrola, která posoudí, zda bude členství obnoveno či nikoli. Výsledky by podle ní měla zoo znát letos na podzim nebo na jaře příštího roku.

