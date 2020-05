Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Kruger Sightings / youtube.com Pokud jde o lvy, obvykle by se kvůli provozu na silnici drželi v buši. Ale jsou velmi chytří, a tak si nyní užívají svobodu parku bez lidí.

Dříve nebo později si musela zvířata všimnout, že z jihoafrického Krugerova národního parku zmizeli turisté - a jako první to zřejmě zaznamenali lvi.

Strážce parku Richard Sowry při obhlídce narazil na lví smečku spící na silnici, která by obvykle byla plná turistů. Ale Krugerův park byl stejně jako další přírodní parky a rezervace uzavřen od 25. března v rámci karanténních opatření v zemi, napsal zpravodajský server BBC News.

Velké kočkovité šelmy obvykle strážci parku potkávají na cestách jen v noci. Když ale Sowry vyjel na pravidelnou prohlídku parku, aby zkontroloval stav zvířat a hlídal je před pytláky, narazil během odpoledne na lvy ležící na asfaltové silnici. Zastavil jen pět metrů od nich, aby si užil tento nezvyklý jev. Vyfotil lvy svým mobilním telefonem a spící šelmy se ani v nejmenším nenechaly rušit.

"Lvi jsou zvyklí na lidi v autech," vysvětlil. "Všechna zvířata cítí víceméně instinktivní strach z lidí, co jdou pěšky. Takže kdybych vystoupil a šel k nim, rozhodně by mě nenechali přijít tak blízko." Nejstarší lvici v této smečce je asi 14 let, což znamená na lví poměry hodně vysoký věk - a také hodně zkušeností.

Obvykle by Sowry mohl na lvy spící na cestách v parku narazit jen v zimě během chladnějších nocí, kdy asfalt udržuje teplo. Strážci ovšem nejsou příliš nadšení z toho, že by si lvi mohli začít myslet, že silnice jsou bezpečným místem, když jsou nyní tak vylidněné.

Během posledních týdnů se lvi a také psi hyenoví pravidelně vydávají na golfové hřiště, které v parku leží, ale jinak na jejich chování podle Sowryho zatím neměla karanténní opatření žádný větší dopad. "Krugerův park je velmi divoké místo," řekl.

"Byla to divočina a pořád to platí," dodal s tím, že je moc rád, že se může o fotografie lvů podělit se všemi, kdo kvůli pandemii způsobené koronavirem nemohou nyní park navštívit. "Tohle jsou pro všechny náročné časy a já chtěl lidi trochu potěšit," uvedl.

"Všichni si uvědomují, jak důležité je dodržovat omezení kvůli pandemii koronaviru," řekl tiskový tajemník parku Isaac Phala. "Ale zároveň musí strážci parku plnit své běžné povinnosti. Udržovat infrastrukturu dá dost práce, a až se park znovu otevře, nebudeme muset začínat od nuly."

Pokud jde o lvy, obvykle by se kvůli provozu na silnici drželi v buši. "Ale jsou velmi chytří, a tak si nyní užívají svobodu parku bez lidí," uvedl Phala. A pokud jde o jejich přítomnost na asfaltu - prostým vysvětlením zřejmě je, že v noci pršelo. "Asfalt byl asi sušší než tráva a kočkovité šelmy vodu moc nemilují," dodal.

