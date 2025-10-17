Macinka odmítá obavy ekologů o životní prostředí, když MŽP povedou Motoristé
Na dotaz, zda platí ambice Motoristů obsadit vedení ministerstva, Macinka uvedl, že to vyplývá z dohody uzavřené minulý týden a hnutím ANO a SPD.
V souvislosti s dnešní schůzkou zástupců ekologických organizací s předsedou ANO Andrejem Babišem zpochybnil roli mluvčí ekologů - ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské, která je členkou Zelených. "Tato strana v proběhlých volbách nevyhrála. Takže vládu nesestavuje Strana zelených, vládu sestavuje vítěz voleb v nějaké koalici, která bude opřená o nějakou většinu v Poslanecké sněmovně, a tato bude realizovat svůj program. Čili vládu nesestavuje Strana zelených, jakkoli to může jejich voliče nebo příznivce mrzet," uvedl.
Opozici nicméně Motoristé podle Macinky naslouchat budou. "Já samozřejmě si nezakrývám oči ani uši a slyším to, vnímám jejich postoje. S některými nemusím souhlasit, některé jsou třeba nepochopením toho, o co mi skutečně usilujeme, některé jsou takovým tím přirozeným alarmismem, kdy se snaží vyvolávat apokalypsu, pokud nebude po jejich. Takže si myslím, že bychom se měli všichni chovat racionálně. Životní prostředí je potřeba chránit, je to důležitá konzervativní hodnota, ochrana životního prostřední, my chceme tuto hodnotu podporovat a je to naše priorita, ale nesmí to docházet k nějakým extremistickým závěrům," uvedl.
Ohledně návrhu na zřízení Národního parku Křivoklátsko, o kterém se ve Sněmovně před volbami jednalo, Macinka řekl, že jeho postoj by byl bližší postoji tamních obyvatel než úředníků ministerstva. Uvedl také, že je bytostně přesvědčen o tom, že způsob, jakým byla vyhlášena CHKO Soutok, nebyl zákonný. "Není to správné a lidé to tam nechtějí . A myslím, že v tomto budeme hledat i shodu s našimi koaličními partnery. Uvidíme, ale je to značně předčasné," uvedl.
Macinka zmínil také své výroky o zelené krvi, která by měla téct. Uvedl, že je vyslovil v době, kdy byly jeho emoce značně rozjitřeny oběťmi a obřími materiálními škodami při loňským povodních na Moravě. "Je to také v důsledku toho, že tady jedna z ekologických iniciativ, které dnes také asi byly u pana Babiše, dlouhodobě mnoho let blokuje přehradu Nové Heřminovy. Takže pokud by tato blokáda mnohaletá nenastala, lze se domnívat, že by nemuseli v České republice při povodních umírat lidé a nemusely by být ty škody v takovém rozsahu. Proto možná leckdo mi může i odpustit, že mluvím o zelených teroristech," uvedl.
V souvislosti s demonstrací proti účasti Motoristů na vedení ministerstva, která je svolaná na Hradčanské náměstí v Praze na neděli, zmínil Macinka listopad 1989. "Mne opravdu mrzí, že jsme se dostali od bodu, kdy jsme v rámci listopadové revoluce v roce 1989 demonstrovali za svobodné volby, dostali do momentu, kdy dnes vidíme, že se demonstruje proti jejich výsledku. To je opravdu smutné," uvedl. Dodal, že pokoušet se přepisovat výsledek svobodných voleb není v demokratické zemi možné.
