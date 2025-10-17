https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/macinka-odmita-obavy-ekologu-o-zivotni-prostredi-kdyz-mzp-povedou-motoriste
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Macinka odmítá obavy ekologů o životní prostředí, když MŽP povedou Motoristé

17.10.2025 17:57 | PRAHA (ČTK)
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Budova ministerstva životního prostředí v Praze.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Jiří Antonín Votýpka / Wikimedia Commons
Předseda Motoristů Petr Macinka odmítá obavy ekologických aktivistů o životní prostředí v případě účasti zástupců strany ve vedení ministerstva životního prostředí. ČTK a České televizi dnes řekl, že ochrana životního prostředí je jednou z nejdůležitějších priorit strany. Organizátory protestu svolaného na neděli obvinil ze snahy přepisovat výsledky voleb. Žádné setkání s ekologickými organizacemi vyvolávat nebude. Ale těší se na setkání s bývalým ministrem životního prostředí z ANO Richardem Brabcem.
 
"Naznačování, že my bychom chtěli dopustit nějaké bezuzdné ničení přírody, to je opravdu alarmismus. Alarmismus, který se nezakládá vůbec na jakékoli realitě," uvedl. V souvislosti s kritikou ekologických organizací a vědců hovořil o jejich mobilizaci, která podle něj naznačuje, že v resortu by se něco změnit mělo. Zmínil, že i řada občanů si myslí, že některé ekologické regulace zašly velmi daleko a je třeba se dobrat k racionalizaci zelených politik.

Na dotaz, zda platí ambice Motoristů obsadit vedení ministerstva, Macinka uvedl, že to vyplývá z dohody uzavřené minulý týden a hnutím ANO a SPD.

V souvislosti s dnešní schůzkou zástupců ekologických organizací s předsedou ANO Andrejem Babišem zpochybnil roli mluvčí ekologů - ředitelky Zeleného kruhu Petry Kolínské, která je členkou Zelených. "Tato strana v proběhlých volbách nevyhrála. Takže vládu nesestavuje Strana zelených, vládu sestavuje vítěz voleb v nějaké koalici, která bude opřená o nějakou většinu v Poslanecké sněmovně, a tato bude realizovat svůj program. Čili vládu nesestavuje Strana zelených, jakkoli to může jejich voliče nebo příznivce mrzet," uvedl.

Opozici nicméně Motoristé podle Macinky naslouchat budou. "Já samozřejmě si nezakrývám oči ani uši a slyším to, vnímám jejich postoje. S některými nemusím souhlasit, některé jsou třeba nepochopením toho, o co mi skutečně usilujeme, některé jsou takovým tím přirozeným alarmismem, kdy se snaží vyvolávat apokalypsu, pokud nebude po jejich. Takže si myslím, že bychom se měli všichni chovat racionálně. Životní prostředí je potřeba chránit, je to důležitá konzervativní hodnota, ochrana životního prostřední, my chceme tuto hodnotu podporovat a je to naše priorita, ale nesmí to docházet k nějakým extremistickým závěrům," uvedl.

Ohledně návrhu na zřízení Národního parku Křivoklátsko, o kterém se ve Sněmovně před volbami jednalo, Macinka řekl, že jeho postoj by byl bližší postoji tamních obyvatel než úředníků ministerstva. Uvedl také, že je bytostně přesvědčen o tom, že způsob, jakým byla vyhlášena CHKO Soutok, nebyl zákonný. "Není to správné a lidé to tam nechtějí . A myslím, že v tomto budeme hledat i shodu s našimi koaličními partnery. Uvidíme, ale je to značně předčasné," uvedl.

Macinka zmínil také své výroky o zelené krvi, která by měla téct. Uvedl, že je vyslovil v době, kdy byly jeho emoce značně rozjitřeny oběťmi a obřími materiálními škodami při loňským povodních na Moravě. "Je to také v důsledku toho, že tady jedna z ekologických iniciativ, které dnes také asi byly u pana Babiše, dlouhodobě mnoho let blokuje přehradu Nové Heřminovy. Takže pokud by tato blokáda mnohaletá nenastala, lze se domnívat, že by nemuseli v České republice při povodních umírat lidé a nemusely by být ty škody v takovém rozsahu. Proto možná leckdo mi může i odpustit, že mluvím o zelených teroristech," uvedl.

V souvislosti s demonstrací proti účasti Motoristů na vedení ministerstva, která je svolaná na Hradčanské náměstí v Praze na neděli, zmínil Macinka listopad 1989. "Mne opravdu mrzí, že jsme se dostali od bodu, kdy jsme v rámci listopadové revoluce v roce 1989 demonstrovali za svobodné volby, dostali do momentu, kdy dnes vidíme, že se demonstruje proti jejich výsledku. To je opravdu smutné," uvedl. Dodal, že pokoušet se přepisovat výsledek svobodných voleb není v demokratické zemi možné.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Andrej Babiš 2025 Foto: Vox España Flickr Babiš: Požadavky na odebrání životního prostředí Motoristům jsou nesmyslné Ministerstvo životního prostředí Hugo Charvát Ekolist.cz Babiš podle ekologických organizací naznačil, že MŽP pravděpodobně povedou v nové vládě stále Motoristé Budova ministerstva životního prostředí v Praze. Foto: MŽP Ekologické organizace jednaly s Babišem o svých výhradách k obsazení postu ministra životního prostředí

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Srovnání ekologických izolačních materiálů: Čím nahradit polystyren?

Diskuse: 11

Matěj Pomahač: Černý den pro zemědělství: europarlament ruší ochranu půdy před erozí... i bezmasé párky

Diskuse: 36

Jan Grolich: Dopis poslanci Macinkovi ve věci rušení CHKO Soutok

Diskuse: 42

Staré průzkumné vodní vrty u Vysokého Mýta čeká likvidace

Diskuse: 2

Buřňák severní – v Česku nebyl zatím nikdy pozorován. Nyní ho našli na kolejích a bojuje v záchranné stanici o život

Diskuse: 17

Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

Losa Emila viděla žena v obci u Nýrska na Klatovsku. Policie mu pomohla do lesa

Diskuse: 17
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist