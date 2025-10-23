Macinka: Strany vznikající vlády se shodly, jak postupovat v životním prostředí
Možnou budoucí vládu ANO, SPD a Motoristů čeká podle Havlíčka na resortu životního prostředí po čtyřech letech současné vlády velká výzva. "Jsme v situaci, kdy se odsouhlasilo kde co, zejména na úrovni Evropské unie," podotkl. Podle něj chce budoucí vláda navázat na předchozí práci ministra Richarda Brabce, který byl za ANO v čele resortu od ledna 2014 do prosince 2021.
Strany podle Havlíčka chystají racionální ekologickou politiku směřující ke zdravějšímu prostředí, ale rovněž v kontextu toho, že je potřeba to z něčeho zaplatit. Přímé dotační programy budou pokračovat, v určité době se ale překlopí do podpory veřejné infrastruktury. "To je pro nás naprosto zásadní věc, těch peněz nebude tolik, jako bylo doposud. A my si musíme uvědomit, že musíme z něčeho platit veřejnou infrastrukturu," dodal Havlíček.
Macinka opět odmítl komentovat, zda míří do funkce ministra životního prostředí. "Nyní se pracuje na programovém prohlášení, které bude komplexní. Teprve potom dojde k nějakému návrhu koaliční smlouvy a teprve pak bude pan prezident seznámen s nějakými personáliemi, takže já to teďka nechci personifikovat," uvedl. Vyjednávání podle něj jdou velmi dobře, jde o věcné, korektní a seriózní diskuse, kterých se účastní mimořádně kompetentní lidé.
Proti dosazení Macinky či jiného kandidáta Motoristů do čela ministerstva životního prostředí se vymezili někteří vědci, ekologické organizace či studenti. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky.
Ekologické organizace minulý týden upozorňovaly, že ANO chce pokračovat například v programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. Protesty se podle Macinky promítly do dnešního jednání v tom ohledu, že se od začátku vycházelo z toho, že ekologické iniciativy velmi chválily program ANO. Mezi subjekty je ale velká míra shody ve fundamentálních věcech, dodal. "Já myslím, že zvítězil zdravý rozum," komentoval výsledek jednání.
