https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/macinka-strany-vznikajici-vlady-se-shodly-jak-postupovat-v-zivotnim-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Macinka: Strany vznikající vlády se shodly, jak postupovat v životním prostředí

23.10.2025 19:12 | PRAHA (ČTK)
Sídlo MŽP v Praze - Vršovicích.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Zdeňka Vítková / Ekolist.cz
Vyjednávací týmy ANO, SPD a Motoristů se podle šéfa Motoristů Petra Macinky shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí. Macinka to dnes odpoledne řekl novinářům ve Sněmovně poté, co strany možné budoucí vlády tuto kapitolu uzavřely a začaly se věnovat místnímu rozvoji. Programová jednání, která dnes pokračovala čtvrtým dnem, považuje za věcná a velmi korektní. Místopředseda ANO Karel Havlíček po dnešním jednání zopakoval, že panuje jasná shoda na odmítnutí emisních povolenek ETS 2.
 
"V obecné míře jsme se shodli na tom, kam směřovat, jak k tomu přistupovat. Opravdu zásadní je dát prioritu ochraně životního prostředí a přírody. A myslím, že to je to, co by asi od agendy ministerstva životního prostředí každý rozumný člověk měl čekat," uvedl Macinka. Debata o programovém prohlášení v oblasti životního prostředí podle něj zabrala dvě a půl hodiny.

Možnou budoucí vládu ANO, SPD a Motoristů čeká podle Havlíčka na resortu životního prostředí po čtyřech letech současné vlády velká výzva. "Jsme v situaci, kdy se odsouhlasilo kde co, zejména na úrovni Evropské unie," podotkl. Podle něj chce budoucí vláda navázat na předchozí práci ministra Richarda Brabce, který byl za ANO v čele resortu od ledna 2014 do prosince 2021.

Strany podle Havlíčka chystají racionální ekologickou politiku směřující ke zdravějšímu prostředí, ale rovněž v kontextu toho, že je potřeba to z něčeho zaplatit. Přímé dotační programy budou pokračovat, v určité době se ale překlopí do podpory veřejné infrastruktury. "To je pro nás naprosto zásadní věc, těch peněz nebude tolik, jako bylo doposud. A my si musíme uvědomit, že musíme z něčeho platit veřejnou infrastrukturu," dodal Havlíček.

Macinka opět odmítl komentovat, zda míří do funkce ministra životního prostředí. "Nyní se pracuje na programovém prohlášení, které bude komplexní. Teprve potom dojde k nějakému návrhu koaliční smlouvy a teprve pak bude pan prezident seznámen s nějakými personáliemi, takže já to teďka nechci personifikovat," uvedl. Vyjednávání podle něj jdou velmi dobře, jde o věcné, korektní a seriózní diskuse, kterých se účastní mimořádně kompetentní lidé.

Proti dosazení Macinky či jiného kandidáta Motoristů do čela ministerstva životního prostředí se vymezili někteří vědci, ekologické organizace či studenti. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky.

Ekologické organizace minulý týden upozorňovaly, že ANO chce pokračovat například v programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. Protesty se podle Macinky promítly do dnešního jednání v tom ohledu, že se od začátku vycházelo z toho, že ekologické iniciativy velmi chválily program ANO. Mezi subjekty je ale velká míra shody ve fundamentálních věcech, dodal. "Já myslím, že zvítězil zdravý rozum," komentoval výsledek jednání.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva.
Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR.
