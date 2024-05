Malé ostrovní státy mají právo na lepší ochranu klimatu, tvrdí mezinárodní soud

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Malé ostrovní státy mají právo na lepší ochranu klimatu, konstatoval včera Mezinárodní soud pro mořské právo v Hamburku. Informují o tom server německé veřejnoprávní televize ARD a agentura DPA, která připomíná, že se na soud obrátila skupina devíti ostrovních států z Tichého oceánu a Karibiku, které ohrožuje stoupající hladina moří v důsledku klimatických změn.Posudek Mezinárodního soudu pro mořské právo konstatuje, že lidmi způsobené emise skleníkových plynů přispívají k oteplování pevnin i oceánů, a tím také ke znečištění světových vod. Státy mají přitom podle Úmluvy OSN o mořském právu povinnost přijímat opatření proti znečištění moří skleníkovými plyny.

Téměř 170 signatářů úmluvy, mezi něž patří i Evropská unie, má proto "konkrétní povinnost přijmout veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit, snížit a kontrolovat znečištění moří emisemi skleníkových plynů".

Stanovisko soudu sice není právně závazné, ale i přesto by podle odborníků mělo mít výrazné dopady na mezinárodní a národní právo v oblasti klimatických změn. "Posudek je vyjasněním mezinárodních právních závazků," řekla agentuře AP Joie Chowdhuryová, právnička specializující se na mezinárodní právo životního prostředí.

"Je to všechno, o co jsme žádali," uvedla po zveřejnění stanoviska právnička zastupující Tuvalu Naima Te Maile Fifitaová, podle níž je to "historické vítězství". "Oceán si dnes může oddechnout," řekla novinářům zase velvyslankyně Baham při EU Cheryl Bazardová.

Malé ostrovní státy patří kvůli stoupajícím hladinám moří a oceánů k zemím nejvíce ohroženým klimatickými změnami. Ve skupině států, které se na soud obrátily, byly také Antigua a Barbuda, Niue, Palau, Sv. Kryštof a Nevis, Sv. Lucie, Sv. Vincenc a Grenadiny a Vanuatu.

reklama